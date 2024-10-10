Українцям загрожують чималі штрафи за недбалість: про що йдеться

За порушення правил пожежної безпеки в лісі українцям загрожує чималенький штраф. Розмір покарання може перевищувати 20 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook державного підприємства "Ліси України".
Як зазначається, вже кілька тижнів на території України зберігається найвищий рівень пожежної небезпеки, під час якого походи в ліс суворо заборонені. При цьому у більшості регіонів місяцями не було дощів, а сухий ґрунт сприяє швидкому поширенню вогню. За попередніми прогнозами синоптиків, найвищий рівень пожежної небезпеки зберігатиметься скрізь, крім заходу та Полісся. Деяке послаблення можливе з понеділка частково на півночі та центрі.
Тож, українців закликають не палити залишки рослинності на сільгоспугіддях. У відомстві також нагадують - за порушення правил пожежної безпеки громадянам передбачений штраф від 1530 до 4590 гривень, а для посадових осіб - до 15300 гривень. Крім того, за самовільне випалювання рослинності, громадяни отримають штраф у розмірі 6120 гривень, посадовці - до 21 420 гривень, а на території заповідників запроваджений вдвічі більший штраф.
Нагадаємо, у ніч проти 9 жовтня РФ атакувала дронами Одеський район. Внаслідок атаки, сталося займання мансардного поверху недобудови. Пожежу, площею 400 квадратних метрів, ліквідували.
До того ж, 10 жовтня окупанти обстріляли околиці Миколаєва. Внаслідок чого, сталася пожежа і було пошкоджено складські приміщення.