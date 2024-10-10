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Украинцам грозят немалые штрафы за небрежность: о чем речь

Фото: украинцам грозит штраф за поджог в лесу (facebook.com/ForestsOfUkraine)
Автор: РБК-Украина

За нарушение правил пожарной безопасности в лесу украинцам грозит штраф. Размер наказания может превышать 20 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook государственного предприятия "Ліси України".

Как отмечается, уже несколько недель на территории Украины сохраняется самый высокий уровень пожарной опасности, во время которого походы в лес строго запрещены. При этом в большинстве регионов месяцами не было дождей, а сухая почва способствует быстрому распространению огня. По предварительным прогнозам синоптиков, самый высокий уровень пожарной опасности будет сохраняться везде, кроме запада и Полесья. Некоторое ослабление возможно с понедельника частично на севере и в центре.

Итак, украинцев призывают не поджигать остатки растительности на сельхозугодьях. В ведомстве также напоминают – за нарушение правил пожарной безопасности гражданам предусмотрен штраф от 1530 до 4590 гривен, а для должностных лиц – до 15300 гривен. Кроме того, за самовольный поджиг растительности, граждане получат штраф в размере 6120 гривен, должностные лица - до 21 420 гривен, а на территории заповедников введен вдвое больший штраф.

Напомним, в ночь на 9 октября РФ атаковала дронами Одесский район. В результате атаки произошло возгорание мансардного этажа недостройки. Пожар, площадью 400 квадратных метров, был ликвидирован.

К тому же, 10 октября окупанты обстреляли окрестности Николаева. В результате чего, произошел пожар и были повреждены складские помещения.

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