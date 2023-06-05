Українцям відновили одну з обов'язкових комунальних послуг

Згідно з рішенням, подання на повірку лічильників води, газу, електроенергії, теплолічильників на території України, забезпечується протягом трьох місяців після закінчення опалювального періоду.

Виключення

Водночас, повірка техніки не проводиться:

на територіях, тимчасово окупованих Російською Федерацією, на період воєнного і надзвичайного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування на відповідних територіях;

на територіях активних бойових дій протягом шести місяців з дати завершення бойових дій на таких територіях відповідно до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

на територіях можливих бойових дій протягом шести місяців з дати припинення можливості бойових дій на таких територіях відповідно до переліку.

Повірка техніки

Для розрахункового обліку споживання енергетичних ресурсів мають використовуватись вимірювальні прилади, які відповідають вимогам закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Лічильники електроенергії та газу, що перебувають в експлуатації, віднесені до законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки і підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.

Періодична повірка засобів вимірювальної техніки - це повірка, що проводиться протягом періоду експлуатації засобів вимірювальної техніки через встановлений проміжок часу (міжповірочний інтервал).