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Украинцам возобновили одну из обязательных коммунальных услуг

Фото: правительство возобновило поверку измерительной техники (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины отменил постановление от апреля 2022 года, согласно которому во время военного положения не проводилась обязательная периодическая, внеочередная поверка и поверка после ремонта средств измерительной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 7 апреля 2023 года №440.

Согласно решению, представление на поверку счетчиков воды, газа, электроэнергии, теплосчетчиков на территории Украины обеспечивается в течение трех месяцев после окончания отопительного периода.

Исключения

В то же время поверка техники не проводится:

  • на территориях, временно оккупированных Российской Федерацией, на период военного и чрезвычайного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены на соответствующих территориях;
  • на территориях активных боевых действий в течение шести месяцев с даты завершения боевых действий на таких территориях в соответствии с перечнем территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, утвержденного Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
  • на территориях возможных боевых действий в течение шести месяцев с даты прекращения возможности боевых действий на таких территориях в соответствии с перечнем.

Поверка техники

Для расчетного учета потребления энергетических ресурсов должны использоваться измерительные приборы, отвечающие требованиям закона Украины "О метрологии и метрологической деятельности".

Находящиеся в эксплуатации счетчики электроэнергии и газа отнесены к законодательно регулируемым средствам измерительной техники и подлежат периодической поверке и поверке после ремонта.

Периодическая поверка средств измерительной техники - это поверка, проводимая в течение периода эксплуатации средств измерительной техники через установленный промежуток времени (межуверочный интервал).

Напомним, Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч. Напомним, О новых тарифах читайте в материале РБК-Украина "Зачем в Украине повысили тариф на электроэнергию и кто на этом заработает".

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