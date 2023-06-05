Украинцам возобновили одну из обязательных коммунальных услуг

Согласно решению, представление на поверку счетчиков воды, газа, электроэнергии, теплосчетчиков на территории Украины обеспечивается в течение трех месяцев после окончания отопительного периода.

Исключения

В то же время поверка техники не проводится:

на территориях, временно оккупированных Российской Федерацией, на период военного и чрезвычайного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены на соответствующих территориях;

на территориях активных боевых действий в течение шести месяцев с даты завершения боевых действий на таких территориях в соответствии с перечнем территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, утвержденного Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

на территориях возможных боевых действий в течение шести месяцев с даты прекращения возможности боевых действий на таких территориях в соответствии с перечнем.

Поверка техники

Для расчетного учета потребления энергетических ресурсов должны использоваться измерительные приборы, отвечающие требованиям закона Украины "О метрологии и метрологической деятельности".

Находящиеся в эксплуатации счетчики электроэнергии и газа отнесены к законодательно регулируемым средствам измерительной техники и подлежат периодической поверке и поверке после ремонта.

Периодическая поверка средств измерительной техники - это поверка, проводимая в течение периода эксплуатации средств измерительной техники через установленный промежуток времени (межуверочный интервал).