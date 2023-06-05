Украинцам возобновили одну из обязательных коммунальных услуг

Кабинет министров Украины отменил постановление от апреля 2022 года, согласно которому во время военного положения не проводилась обязательная периодическая, внеочередная поверка и поверка после ремонта средств измерительной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 7 апреля 2023 года №440.
Согласно решению, представление на поверку счетчиков воды, газа, электроэнергии, теплосчетчиков на территории Украины обеспечивается в течение трех месяцев после окончания отопительного периода.
В то же время поверка техники не проводится:
Для расчетного учета потребления энергетических ресурсов должны использоваться измерительные приборы, отвечающие требованиям закона Украины "О метрологии и метрологической деятельности".
Находящиеся в эксплуатации счетчики электроэнергии и газа отнесены к законодательно регулируемым средствам измерительной техники и подлежат периодической поверке и поверке после ремонта.
Периодическая поверка средств измерительной техники - это поверка, проводимая в течение периода эксплуатации средств измерительной техники через установленный промежуток времени (межуверочный интервал).
Напомним, Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч. Напомним, О новых тарифах читайте в материале РБК-Украина "Зачем в Украине повысили тариф на электроэнергию и кто на этом заработает".
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