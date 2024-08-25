Українцям відмовляють у реєстрації статусу безробітного: у центрі зайнятості назвали причини

Отримати статус безробітного українці можуть у будь-якому центрі зайнятості. Для цього потрібно подати відповідну заяву та надати певний пакет документів. Однак, є категорії людей, яким можуть відмовити.

РБК-Україна дізналося у Державному центрі зайнятості, кому можуть відмовити у наданні або поновленні статусу зареєстрованого безробітного.

Як часто можна звертатися за оформленням статусу безробітного

Якщо центр зайнятості відмовляє у наданні або поновленні статусу безробітного, людина може подати повторну заяву не раніше ніж через сім днів після отримання рішення.

Перереєстрація або чергова реєстрація безробітного можлива лише після повернення коштів за попередню реєстрацію та не раніше ніж через 90 днів.

У разі припинення попередньої реєстрації з інших причин, перереєстрація дозволена через 30 днів.

Причини відмови у реєстрації безробітного

Відсутність необхідних документів. Відмовити у реєстрації у центрі зайнятості можуть через відсутність на момент прийняття рішення про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного відповідних документів та відомостей з реєстрів і баз даних.

Зайнятість. Якщо людина вже працевлаштована або виконує певні види діяльності, їй відмовлять у статусі безробітного. Винятки складають лише окремі випадки зайнятості, пов’язаною з організацією підготовки та проведенням виборів Президента або народних депутатів України, місцевих виборів, виконання обов’язків присяжного у суді.

Заява не відповідає вимогам. Якщо особа не відповідає критеріям, зазначеним у частині першій статті 43 Закону України Законі "Про зайнятість населення", або подає заяву раніше, ніж це передбачено законодавством.

Відмова від підписання індивідуального плану працевлаштування автоматично означає відмову у статусі безробітного.

Неповернення коштів. Це стосується випадків, коли рішення про повернення суми матеріального забезпечення та вартості соціальних послуг за попередньої реєстрації за результатами проведеного розслідування страхового випадку, судового рішення або інших підстав, передбачених законодавством.

Наявність статусу зареєстрованого безробітного.

Навчання за денною формою. Студенти, які навчаються за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, не можуть отримати статус безробітного.

Відсутність страхового стажу. Якщо особа не має страхового стажу, їй також можуть відмовити, за винятком окремих категорій, таких як молодь після навчання або одинокі батьки, які доглядають за дитиною з інвалідністю.