Украинцам отказывают в регистрации статуса безработного: в центре занятости назвали причины

Получить статус безработного украинцы могут в любом центре занятости. Для этого нужно подать соответствующее заявление и предоставить пакет документов. Однако есть категории людей, которым могут отказать.

РБК-Украина узнало в Государственном центре занятости, кому могут отказать в предоставлении или возобновлении статуса зарегистрированного безработного.

Как часто можно обращаться за оформлением статуса безработного

Если центр занятости отказывает в предоставлении или восстановлении статуса безработного, человек может подать повторное заявление не ранее чем через семь дней после получения решения.

Перерегистрация или очередная регистрация безработного возможна только после возврата средств за предварительную регистрацию и не ранее чем через 90 дней.

В случае прекращения предварительной регистрации по другим причинам перерегистрация разрешена через 30 дней.

Причины отказа в регистрации безработного

Отсутствие нужных документов. Отказать в регистрации в центре занятости могут из-за отсутствия на момент принятия решения о предоставлении (обновлении) статуса зарегистрированного безработного соответствующих документов и сведений из реестров и баз данных.

Занятость. Если человек уже трудоустроен или выполняет определенные виды деятельности, ему откажут в статусе безработного. Исключения составляют только частные случаи занятости, связанной с организацией подготовки и проведением выборов Президента или народных депутатов Украины, местных выборов, исполнения обязанностей присяжного в суде.

Заявление не отвечает требованиям. Если лицо не отвечает критериям, указанным в части первой статьи 43 Закона Украины "О занятости населения", или подает заявление раньше, чем это предусмотрено законодательством.

Отказ от подписания индивидуального плана трудоустройства автоматически означает отказ в статусе безработного.

Невозврат средств. Это касается случаев, когда решение о возврате суммы материального обеспечения и стоимости социальных услуг при предварительной регистрации по результатам проведенного расследования страхового случая, судебного решения или других оснований, предусмотренных законодательством.

Наличие статуса зарегистрированного безработного.

Обучение по дневной форме. Студенты, которые учатся по дневной форме в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, не могут получить статус безработного.

Отсутствие страхового стажа. Если лицо не имеет страхового стажа, ему также могут отказать, за исключением отдельных категорий, таких как молодежь после учебы или одинокие родители, ухаживающие за ребенком с инвалидностью.