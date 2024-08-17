Кадрова криза: які працівники найбільш затребувані в Україні

РБК-Україна із посиланням на дані дослідження, проведеного платформою OLX Робота у червні 2024 року, розказує про поточний стан ринку праці, головні виклики, з якими стикаються роботодавці та працівники, а також про те, які групи населення зараз є найбільш затребуваними.

Основні причини кадрової кризи

За даними дослідження, 67% українських роботодавців вже зіштовхнулися з кадровою кризою. Основні причини цієї ситуації — мобілізація чоловіків, що ускладнює їхнє працевлаштування (79%), та міграція населення за кордон (53%). Ці фактори значно ускладнили пошук кваліфікованих працівників, що, у свою чергу, призвело до зростання вимог серед шукачів роботи.

На тлі кадрового дефіциту шукачі почали вимагати вищої заробітної плати, що створює додатковий тиск на ринок праці. Хоча багато роботодавців вже підвищили рівень оплати праці, ці заходи не завжди задовольняють очікування працівників. Це, своєю чергою, змушує роботодавців шукати нові підходи до найму та утримання персоналу

Стратегії роботодавців: молодь, жінки та пенсіонери

Щоб подолати кризу, роботодавці активно застосовують різні методи. Найбільш поширені серед них — збільшення мотиваційного пакету (29%), найм молодих людей (28%) та надання переваги жінкам при закритті вакансій (21%).

Цікавий факт: великі компанії з кількістю працівників понад 51 частіше займаються бронюванням своїх співробітників, тоді як середні підприємства (11-50 працівників) більше орієнтуються на найм пенсіонерів та осіб з інвалідністю. Це свідчить про те, що різні сегменти ринку праці застосовують різні підходи для вирішення кадрових проблем.

Найбільший дефіцит працівників спостерігається серед так званих "синіх" комірців (57%) та "сірих" комірців (48%). Це робітники, які зазвичай займаються фізичною працею, де рівень конкуренції на ринку значно вищий.

Хто шукає роботу

Серед респондентів, які вже працевлаштовані, лише 12% планують змінити місце роботи. Водночас 60% не мають таких намірів, оскільки задоволені своїм графіком (63%), стабільністю та безпекою на поточному місці роботи (42%), гарним колективом (41%) та рівнем заробітної плати (38%). Важливо зазначити, що 72% працюючих зазначили, що приваблива пропозиція щодо заробітної плати могла б змусити їх змінити роботу.

Серед тих, хто активно шукає роботу, 63% віддають перевагу офіційному працевлаштуванню, хоча 40% респондентів готові розглядати неофіційні пропозиції. Основними перешкодами у пошуку роботи називають низький рівень заробітної плати (47%), відсутність відповідних вакансій у галузі (34%) та регіоні (31%), а також завищені вимоги роботодавців (31%).

Гендерні та вікові особливості

Згідно з дослідженням, гендерні та вікові особливості впливають на поведінку пошукачів. Наприклад, жінки частіше розглядають лише офіційне працевлаштування (71%), тоді як чоловіки більш схильні до різних форм зайнятості, включаючи неофіційну роботу (44% проти 29% у жінок)

Що стосується молоді, то роботодавці, особливо на західній Україні, активно залучають молодих працівників до 25 років. Це пов'язано з тим, що молодь частіше готова працювати на менш оплачуваних роботах, але з можливістю отримання досвіду та кар'єрного росту.

Як буде розвиватися ситуація у майбутньому

На жаль, більшість роботодавців (65%) вважають, що ситуація на ринку праці в Україні буде лише погіршуватись. У відповідь на ці виклики, вони планують зосередитись на наймі молоді непризовного віку (46%), студентів для стажування (33%), жінок (34%) та чоловіків з "білим квитком" (32%)