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Понад 30 тисяч. Спеціалістам яких робітничих професій пропонують найвищі зарплати

Україна, Київ, Середа 07 серпня 2024 12:30
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Понад 30 тисяч. Спеціалістам яких робітничих професій пропонують найвищі зарплати Фото: Скільки платять спеціалістам робочих професій (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Ринок праці в Україні наразі стикається з серйозними викликами, пов’язаними з дефіцитом робочої сили, особливо в сегменті так званих "блакитних комірців".

РБК-Україна дізналося у OLX, які професії у сфері виробництва та робітничих спеціальностей у серпні 2024 року є найбільш високооплачуваними.

Чому виник дефіцит працівників

Після початку повномасштабної війни в Україні на ринку праці виник дефіцит працівників робітничих спеціальностей. Аналітики OLX зазначають, що основними причинами є мобілізація та еміграція українців. Багато українців зараз шукають роботу, однак закрити попит на таких спеціалістів виявляється складно.

Рівень безробіття зараз оцінюється приблизно на рівні 13%. Однак роботодавці відчувають значні труднощі у закритті позицій, зокрема у виробничій сфері, будівельній, в роздрібній торгівлі та логістичній сфері.

Яким спеціалістам обіцяють найвищі зарплати

За даними платформи OLX, у червні 2024 року у сфері виробництва та робітничих спеціальностей найбільше отримують працівники таких професій:

Машиніст екскаватора

  • Кількість оголошень – 110
  • Медіанна зарплата – 32 500 грн
  • Середня зарплата – 32 962 грн
  • Кількість відгуків – 1,138

Конструктор

  • Кількість оголошень – 25
  • Медіанна зарплата – 27 500 грн
  • Середня зарплата – 27 318 грн
  • Кількість відгуків – 59

Зварювальник

  • Кількість оголошень – 759
  • Медіанна зарплата – 26 250 грн
  • Середня зарплата – 27 867 грн
  • Кількість відгуків – 8,178.

Складальник меблів

  • Кількість оголошень – 147
  • Медіанна зарплата – 25 000 грн
  • Середня зарплата – 25 139 грн
  • Кількість відгуків – 1,359

Монтажник

  • Кількість оголошень – 96
  • Медіанна зарплата – 25 000 грн
  • Середня зарплата – 26 945 грн
  • Кількість відгуків – 566

Оператор ЧПК (Числового програмного керування)

  • Кількість оголошень – 119
  • Медіанна зарплата – 22 500 грн
  • Середня зарплата – 24 943 грн
  • Кількість відгуків – 576

Токар

  • Кількість оголошень – 116
  • Медіанна зарплата – 22 500 грн
  • Середня зарплата – 23 479 грн
  • Кількість відгуків – 428

Технолог

  • Кількість оголошень – 53
  • Медіанна зарплата – 22 500 грн
  • Середня зарплата – 26 807 грн
  • Кількість відгуків – 154

Механік

  • Кількість оголошень – 71
  • Медіанна зарплата – 22 000 грн
  • Середня зарплата – 22 584 грн
  • Кількість відгуків – 166

Столяр

  • Кількість оголошень – 208
  • Медіанна зарплата – 20 250 грн
  • Середня зарплата – 21 976 грн
  • Кількість відгуків – 1,431

Середні зарплати в Україні

За даними Держстату, у першому кварталі 2024 року середня зарплата в Україні зросла на 22,5% і досягла 18 903 грн. Кабінет Міністрів затвердив прогнозоване зростання середньої заробітної плати на наступні роки, яке виглядає так: у 2025 році — 25 732 грн, у 2026 році — 30 260 грн.

Дані порталу Work.ua, станом на початок серпня 2024 року свідчать, середня зарплата в Україні становить 21 тис. грн. Дані отримані на основі аналізу 208 144 вакансій, розміщених на сайті за останні 3 місяці.

Понад 30 тисяч. Спеціалістам яких робітничих професій пропонують найвищі зарплатиСередня зарплата в Україні (дані - Work.ua)

Раніше РБК-Україна розповідало, які зарплати отримують українські IT-шники влітку 2024 року.

Також ми розповідали, як правильно просити у керівництва підвищення зарплати.

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