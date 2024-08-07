Понад 30 тисяч. Спеціалістам яких робітничих професій пропонують найвищі зарплати
Ринок праці в Україні наразі стикається з серйозними викликами, пов’язаними з дефіцитом робочої сили, особливо в сегменті так званих "блакитних комірців".
РБК-Україна дізналося у OLX, які професії у сфері виробництва та робітничих спеціальностей у серпні 2024 року є найбільш високооплачуваними.
Чому виник дефіцит працівників
Після початку повномасштабної війни в Україні на ринку праці виник дефіцит працівників робітничих спеціальностей. Аналітики OLX зазначають, що основними причинами є мобілізація та еміграція українців. Багато українців зараз шукають роботу, однак закрити попит на таких спеціалістів виявляється складно.
Рівень безробіття зараз оцінюється приблизно на рівні 13%. Однак роботодавці відчувають значні труднощі у закритті позицій, зокрема у виробничій сфері, будівельній, в роздрібній торгівлі та логістичній сфері.
Яким спеціалістам обіцяють найвищі зарплати
За даними платформи OLX, у червні 2024 року у сфері виробництва та робітничих спеціальностей найбільше отримують працівники таких професій:
Машиніст екскаватора
- Кількість оголошень – 110
- Медіанна зарплата – 32 500 грн
- Середня зарплата – 32 962 грн
- Кількість відгуків – 1,138
Конструктор
- Кількість оголошень – 25
- Медіанна зарплата – 27 500 грн
- Середня зарплата – 27 318 грн
- Кількість відгуків – 59
Зварювальник
- Кількість оголошень – 759
- Медіанна зарплата – 26 250 грн
- Середня зарплата – 27 867 грн
- Кількість відгуків – 8,178.
Складальник меблів
- Кількість оголошень – 147
- Медіанна зарплата – 25 000 грн
- Середня зарплата – 25 139 грн
- Кількість відгуків – 1,359
Монтажник
- Кількість оголошень – 96
- Медіанна зарплата – 25 000 грн
- Середня зарплата – 26 945 грн
- Кількість відгуків – 566
Оператор ЧПК (Числового програмного керування)
- Кількість оголошень – 119
- Медіанна зарплата – 22 500 грн
- Середня зарплата – 24 943 грн
- Кількість відгуків – 576
Токар
- Кількість оголошень – 116
- Медіанна зарплата – 22 500 грн
- Середня зарплата – 23 479 грн
- Кількість відгуків – 428
Технолог
- Кількість оголошень – 53
- Медіанна зарплата – 22 500 грн
- Середня зарплата – 26 807 грн
- Кількість відгуків – 154
Механік
- Кількість оголошень – 71
- Медіанна зарплата – 22 000 грн
- Середня зарплата – 22 584 грн
- Кількість відгуків – 166
Столяр
- Кількість оголошень – 208
- Медіанна зарплата – 20 250 грн
- Середня зарплата – 21 976 грн
- Кількість відгуків – 1,431
Середні зарплати в Україні
За даними Держстату, у першому кварталі 2024 року середня зарплата в Україні зросла на 22,5% і досягла 18 903 грн. Кабінет Міністрів затвердив прогнозоване зростання середньої заробітної плати на наступні роки, яке виглядає так: у 2025 році — 25 732 грн, у 2026 році — 30 260 грн.
Дані порталу Work.ua, станом на початок серпня 2024 року свідчать, середня зарплата в Україні становить 21 тис. грн. Дані отримані на основі аналізу 208 144 вакансій, розміщених на сайті за останні 3 місяці.
Середня зарплата в Україні (дані - Work.ua)
Раніше РБК-Україна розповідало, які зарплати отримують українські IT-шники влітку 2024 року.
Також ми розповідали, як правильно просити у керівництва підвищення зарплати.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.