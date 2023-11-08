Українцям видаватимуть сертифікати на придбання книжок: на яку суму та хто матиме право

Згідно з законом (проект №9568) державна допомога надається:

протягом року з дня досягнення громадянином України 18-річного віку;

при народженні дитини - одному з батьків або інших законних представників дитини протягом року з дня народження дитини.

Допомога надається на суму, що становить 0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (зараз це 805 гривень).

Допомога може бути використана виключно для придбання книжкових видань державною мовою у паперовій та/або електронній формі, у тому числі в аудіо файлах (крім видань з території держави-агресора).

Законом встановлено, реалізація програми надання громадянам України державної допомоги на придбання книг здійснюється з використанням засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Портал Дія).

Читання книжок в Україні

За даними на осінь 2019 року середньостатистичний читач України прочитував за рік приблизно 9 книг. У середньому найбільше книг прочитують найбільш похилого віку (від 60 років і старше) і найбільш молоді (18-29 років) читачі України (відповідно 10,7 і 9,8 книг).

За даними опитування, проведеного у вересні 2018 року, більшість дорослих жителів України (60%) протягом останнього року не прочитали жодної книги (електронній або друкованій) і не відвідували ні бібліотеки, ні книжковий магазин.