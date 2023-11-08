Українцям видаватимуть сертифікати на придбання книжок: на яку суму та хто матиме право

Верховна рада ухвалила закон про субсидії для книгарень на оренду приміщень та надання сертифікатів на придбання книжок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.
Згідно з законом (проект №9568) державна допомога надається:
Допомога надається на суму, що становить 0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (зараз це 805 гривень).
Допомога може бути використана виключно для придбання книжкових видань державною мовою у паперовій та/або електронній формі, у тому числі в аудіо файлах (крім видань з території держави-агресора).
Законом встановлено, реалізація програми надання громадянам України державної допомоги на придбання книг здійснюється з використанням засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Портал Дія).
За даними на осінь 2019 року середньостатистичний читач України прочитував за рік приблизно 9 книг. У середньому найбільше книг прочитують найбільш похилого віку (від 60 років і старше) і найбільш молоді (18-29 років) читачі України (відповідно 10,7 і 9,8 книг).
За даними опитування, проведеного у вересні 2018 року, більшість дорослих жителів України (60%) протягом останнього року не прочитали жодної книги (електронній або друкованій) і не відвідували ні бібліотеки, ні книжковий магазин.