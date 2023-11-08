Украинцам будут выдавать сертификаты на покупку книг: на какую сумму и кто получит право

Верховная рада приняла закон о субсидиях для книжных магазинов на аренду помещений и предоставлении сертификатов на приобретение книг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.
Согласно закону (проект № 9568) государственная помощь предоставляется:
Помощь оказывается на сумму, составляющую 0,3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (сейчас это 805 гривен).
Помощь может быть использована исключительно для приобретения книжных изданий на государственном языке в бумажной и/или электронной форме, в том числе в аудио файлах (кроме изданий с территории государства-агрессора).
Законом установлено, что реализация программы предоставления гражданам Украины государственной помощи на приобретение книг осуществляется с использованием средств Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія).
По данным на осень 2019 года среднестатистический читатель Украины чиав за год примерно 9 книг. В среднем больше книг читают старшие (от 60 лет и старше) и наиболее молодые (18-29 лет) читатели Украины (соответственно 10,7 и 9,8 книг).
По данным опроса, проведенного в сентябре 2018 года, большинство взрослых жителей Украины (60%) в течение последнего года не прочли ни одной книги (электронной или печатной) и не посещали ни библиотеку, ни книжный магазин.