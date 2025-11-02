Українцям скасували одну з військових норм: кому потрібно поміняти закордонний паспорт

Кабінет міністрів скасував тимчасовий порядок продовження терміну дії закордонних паспортів. Його запровадили після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Департаменту консульської служби МЗС України.
Починаючи з 29 жовтня 2025 року з "продовженими" закордонними паспортами перетин державного кордону заборонений. Для того, аби перетнути кордон, відтепер необхідні тільки біометричні документи з терміном дії до 10 років.
Згідно з оновленими правилами:
Українцям, у яких виникли проблеми з перетином кордону ЄС через "продовжений" паспорт, необхідно звернутися до консульства або посольства України. Там їм доступне оперативне оформлення посвідчення особи для повернення в Україну (для дітей до 16 років послуга безкоштовна).
У МЗС України повідомили, що такі правила відповідають міжнародним стандартам ICAO. Зазначається, що більшість країн світу та авіаперевізники не приймають документи, термін дії яких перевищує 10 років.
Нагадаємо, Євросоюз запустив нову біометричну систему контролю EES, яка замінить штампи у паспортах і фіксуватиме дані про в’їзд та виїзд громадян третіх країн, зокрема українців.
Робота системи стартувала 12 жовтня 2025 року на кордонах із Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Під час першого перетину громадян реєструватимуть зі зняттям відбитків пальців і фото, а надалі перевірка відбуватиметься автоматично.