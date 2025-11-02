Українцям скасували одну з військових норм: кому потрібно поміняти закордонний паспорт

Починаючи з 29 жовтня 2025 року з "продовженими" закордонними паспортами перетин державного кордону заборонений. Для того, аби перетнути кордон, відтепер необхідні тільки біометричні документи з терміном дії до 10 років.

Згідно з оновленими правилами:

Українці віком від 16 років можуть мати паспорт терміном дії до 10 років.

Діти до 16 років - до чотирьох років.

Для кожного громадянина, включно з дітьми, необхідна наявність окремого паспорта.

Українцям, у яких виникли проблеми з перетином кордону ЄС через "продовжений" паспорт, необхідно звернутися до консульства або посольства України. Там їм доступне оперативне оформлення посвідчення особи для повернення в Україну (для дітей до 16 років послуга безкоштовна).

У МЗС України повідомили, що такі правила відповідають міжнародним стандартам ICAO. Зазначається, що більшість країн світу та авіаперевізники не приймають документи, термін дії яких перевищує 10 років.