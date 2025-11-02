RU

Общество Образование Деньги Изменения

Украинцам отменили одну из военных норм: кому нужно поменять загранпаспорт

Фото: для пересечения границы необходим документ со сроком действия до 10 лет (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Валерий Ульяненко

Кабинет министров отменил временный порядок продления срока действия загранпаспортов. Его ввели после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Департамента консульской службы МИД Украины.

Начиная с 29 октября 2025 года с "продленными" загранпаспортами пересечение государственной границы запрещено. Для того, чтобы пересечь границу, отныне необходимы только биометрические документы со сроком действия до 10 лет.

Согласно обновленным правилам:

  • Украинцы в возрасте от 16 лет могут иметь паспорт сроком действия до 10 лет.
  • Дети до 16 лет - до четырех лет.
  • Для каждого гражданина, включая детей, необходимо наличие отдельного паспорта.

Украинцам, у которых возникли проблемы с пересечением границы ЕС из-за "продленного" паспорта, необходимо обратиться в консульство или посольство Украины. Там им доступно оперативное оформление удостоверения личности для возвращения в Украину (для детей до 16 лет услуга бесплатная).

В МИД Украины сообщили, что такие правила соответствуют международным стандартам ICAO. Отмечается, что большинство стран мира и авиаперевозчики не принимают документы, срок действия которых превышает 10 лет.

 

Напомним, Евросоюз запустил новую биометрическую систему контроля EES, которая заменит штампы в паспортах и будет фиксировать данные о въезде и выезде граждан третьих стран, в частности украинцев.

Работа системы стартовала 12 октября 2025 года на границах с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Во время первого пересечения граждан будут регистрировать со снятием отпечатков пальцев и фото, а в дальнейшем проверка будет происходить автоматически.

Граница с УкраинойПаспорт України