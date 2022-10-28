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Українцям, що не отримали паспорт через окупацію, видаватимуть електронний документ

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Україна, П'ятниця 28 жовтня 2022 18:27
Українцям, що не отримали паспорт через окупацію, видаватимуть електронний документ Фото: українцям, що не отримали паспорт через окупацію, видадуть е-документ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Українці, які почали робити паспорт на територіях, які потім тимчасово окупували або почали інтентивно обстрілювати, зможуть отримати електронну версію документа.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію постійного представника уряду в Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.

Деякі українці не могли отримати свій паспорт (в тому числі, і закордонний) через те, що після початку процедури оформлення відповідальний орган ДМС було зачинено через окупацію або обстріли. На засіданні від 28 жовтня, уряд вніс зміни до деяких постанов Кабінету міністрів України.

"Надано можливість формування е-паспорта громадянина України, е-паспорта громадянина України для виїзду за кордон особам, які не змогли отримати виготовлений паспортний документ через тимчасову окупацію території України або активні бойові дії", - написав Мельничук.

Нагадаємо, що в Чехії, Німеччині і Туреччині незабаром почнуть працювати Мобільні пункти для видачі закордонних паспортів, ID-карток та інших документів українським біженцям.

Тепер за кордоном буде не обов'язково звертатися у консульство для оформлення паспорта. Для цього необхідно надати відповідні документи, що підтверджують громадянство та свідоцтво про народження у ДП "Документ".

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