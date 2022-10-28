Украинцам, не получившим паспорт из-за оккупации, будут выдавать электронный документ

Украинцы, начавшие делать паспорт на территориях, которые затем временно оккупировали или начали интенсивно обстреливать, смогут получить электронную версию документа.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию постоянного представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram .

Некоторые украинцы не могли получить свой паспорт (в том числе и заграничный) из-за того, что после начала процедуры оформления ответственный орган ДМС был закрыт из-за оккупации или обстрелов. На заседании от 28 октября правительство внесло изменения в некоторые постановления Кабинета министров Украины.

"Дана возможность формирования е-паспорта гражданина Украины, е-паспорта гражданина Украины для выезда за границу лицам, которые не смогли получить изготовленный паспортный документ из-за временной оккупации территории Украины или активных боевых действий", - написал Мельничук.