Українцям розповіли, що робити, якщо близька людина зникла безвісти

У разі зникнення близької людини українцям слід повідомити про це державним органам, які займаються розшуком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

Якщо зникла близька людина, варто звернутися:

до відділення Національної поліції з відповідною заявою і здати ДНК-матеріали;

до Національного інформаційного бюро на цілодобову гарячу лінію за номером 16-48 (для дзвінків з-за кордону +38 (044) 287-81-65 ) або через чат-боти у Telegram чи Viber;

(для дзвінків з-за кордону ) або через чат-боти у Telegram чи Viber; на гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Якщо ваша близька людина - військова, також варто звернутися до:

командування військової частини, де особа проходила службу, із запитом щодо надання результатів службового розслідування;

територіального центру комплектування та соціальної підтримки, з якого особу було призвано на військову службу, щодо надання інформації.

Також можна звернутися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста за номером: 0 800 300 155.

Пошук зниклих безвісти в Україні

У вересні Кабмін вніс корективи у процедуру пошуку зниклих безвісти. Раніше цим займалося Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, але тепер це доручили МВС.

При цьому сам розшук безвісти зниклих захисників буде проводити Генштаб ЗСУ. Військові будуть створювати спецгрупи, які має погоджувати Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Також нагадаємо, що в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти за особливих обставин.

Зазначимо, що наразі в Україні вважаються безвісти зниклими за особливих обставин майже 15 тисяч військових та 11 тисяч цивільних мешканців.

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