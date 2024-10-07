Українцям розповіли про нову "невидиму загрозу" та алгоритм дій, аби вберегти життя

Як виглядають і чим небезпечні ці кульки

Згідно з інформацією рятувальників, касетні елементи ракети Х-101 є новою "невидимою загрозою" для громадян.

Уточнюється, що ці елементи мають невеликий розмір і можуть виглядати як залізний м'ячик.

"Але їх вибухівка призначена для заподіяння значної шкоди. Вони можуть здаватися нешкідливими, але містять велику кількість вибухової речовини", - розповіли українцям.

Касетні елементи ракети Х-101 (інфографіка: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Як вберегти життя та здоров'я

Експерти наголошують: небезпека постійно набирає нових "форм".

"Крилата ракета Х-101 містить касетні елементи у вигляді кульок, які можуть бути надзвичайно небезпечними для цивільних. Вони можуть залишатися нерозірваними та бути активною загрозою для людей на багато місяців або навіть років після удару", - пояснили у ДСНС.

Виходячи з цього, дітям і дорослим категорично забороняється:

чіпати такі елементи руками

наближатися до підозрілих предметів

піднімати або переміщати їх

Правила поведінки з небезпечними об'єктами (інфографіка: facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Дізнайся про нову загрозу на нашій території - касетні елементи ракети Х-101. Дій правильно, якщо їх побачиш. Стій. Не чіпай. Телефонуй "101", - підсумували рятувальники.

Допис ДСНС (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)