Наймолодший рятувальник України розповів про найважчий виклик і службу під час війни

Наймолодший рятувальник України Богдан Корнійчук розповів про роботу ДСНС під час війни та найважчий виклик від початку служби, на якому він був.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСНС України у Facebook.

Що розповів наймолодший рятувальник про свою службу

В оприлюдненому Державною службою з надзвичайних ситуацій відео 19-річний ДСНСник Богдан Корнійчук, який є наймолодшим рятувальником України, розповів про перші враження від роботи та труднощі, з якими довелося зіткнутися під час служби в умовах воєнного стану.

Уточнюється, що хлопець вже понад пів року працює вогнеборцем у столиці.

За словами рятувальника, про цю професію він знає давно, адже вся його рідня пов'язана з пожежною охороною.

Богдан Корнійчук (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Мій дід працював у 17-й частині, але це було дуже давно, років 30 назад. Моя мати працює в Києві радіодиспетчером. І я пішов "по сімейних стопах", так сказати. На цей момент я працюю вже як пів року і так, час летить, немов стріла. Дуже швидко. Неначе тільки переступив поріг своєї частини, а вже пів року", - поділився Корнійчук.

Він пригадав, що перші враження від роботи були "доволі цікаві", адже все було "дуже нове".

"Нові люди, нові враження. Найважчий виклик був, це - на прильот. Тоді якраз горіло через падіння уламків "Іскандера". Горіла СТО. Це десь чотири години, чи п'ять годин були ці пожежі. З 4 години ранку до 8 години ранку точно. Може навіть більше. Сам факт того, що я на прильоті, це теж давало свій певний вплив на саму ситуацію", - розповів рятувальник.

Молодий рятувальник під час роботи (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Він зазначив, що траплялися також і випадки допомоги службі "103" (екстреної медичної допомоги).

"Допомагали людині, яка собі нанесла травму через падіння на металевий прут", - уточнив юнак.

Він визнав, що насправді спершу вважав, що "буде якось важче це морально сприйняти".

"Але я на своєму місці. На своїй роботі. Тож якось до цього поставився більш-менш холоднокровно. Тут, наче, тільки нещодавно ти в школі ходив просто на уроки, ніяких турбот. А зараз трохи відповідальності... Не те, що твоє життя, а життя твоїх колег, життя потерпілих, життя звичайних цивільних людей", - наголосив ДСНСник.

За словами рятувальника, дві найважливіші навички, які йому довелось здобути:

швидко реагувати

швидко розуміти команду, яку дають

"Весь караул мені в цьому допомагає, оскільки я наймолодший. Я багато чого навіть у житті не знаю. Але велику подяку хочу віддати моєму командиру, який допомагає в усьому у частині з перших днів", - зауважив Корнійчук.

Він зізнався, що на першому виїзді, в перший же день служби, так вийшло, що він звертався до командира "батя", тож зараз він для хлопця дійсно як батько.

"Найбільше мене здивувало, чого я не знав, наскільки потрібно мислити. Наскільки це відповідальна робота. Тому що потрібно постійно прогнозувати обстановку. Перша із порад, яку дав мені мій начальник караулу: "Не бери все дуже близько до серця, тому що робота є робота". Друга ж порада, яку дав мені мій командир: "Не спіши робити, аби зробити. Зроби це якісно", - поділився рятувальник.

У підсумку він зазначив, що по життю є пацифістом і любить допомагати людям, адже це - "завжди добре".