Украинцам рассказали о новой "невидимой угрозе" и алгоритме действий, чтобы уберечь жизнь

Украинцам рассказали о новой "невидимой угрозе" на территории нашей страны - кассетных элементах ракеты Х-101.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Facebook.
Согласно информации спасателей, кассетные элементы ракеты Х-101 представляют собой новую "невидимую угрозу" для граждан.
Уточняется, что эти элементы имеют небольшой размер и могут выглядеть как металлический мячик.
"Но их взрывчатка предназначена для причинения значительного вреда. Они могут казаться безвредными, но содержат большое количество взрывчатых веществ", - рассказали украинцам.
Кассетные элементы ракеты Х-101 (инфографика: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Эксперты отмечают: опасность постоянно находит новые "формы".
"Крылатая ракета Х-101 содержит кассетные элементы в виде шариков, которые могут быть чрезвычайно опасными для гражданских. Они могут оставаться неразорванными и быть активной угрозой для людей на многие месяцы или даже годы после удара", - объяснили в ГСЧС.
Исходя из этого, детям и взрослым категорически запрещается:
Правила поведения с опасными объектами (инфографика: facebook.com/MNS.GOV.UA)
"Узнай о новой угрозе на нашей территории - кассетные элементы ракеты Х-101. Действуй правильно, если их увидишь. Стой. Не трогай. Звони "101", - подытожили спасатели.
Пост ГСЧС (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Напомним, ранее в ГСЧС рассказали, чем опасны обломки ракет и дронов, и как с ними обращаться.
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