Украинцам рассказали о новой "невидимой угрозе" и алгоритме действий, чтобы уберечь жизнь

Как выглядят и чем опасны эти шарики

Согласно информации спасателей, кассетные элементы ракеты Х-101 представляют собой новую "невидимую угрозу" для граждан.

Уточняется, что эти элементы имеют небольшой размер и могут выглядеть как металлический мячик.

"Но их взрывчатка предназначена для причинения значительного вреда. Они могут казаться безвредными, но содержат большое количество взрывчатых веществ", - рассказали украинцам.

Кассетные элементы ракеты Х-101 (инфографика: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Как уберечь жизнь и здоровье

Эксперты отмечают: опасность постоянно находит новые "формы".

"Крылатая ракета Х-101 содержит кассетные элементы в виде шариков, которые могут быть чрезвычайно опасными для гражданских. Они могут оставаться неразорванными и быть активной угрозой для людей на многие месяцы или даже годы после удара", - объяснили в ГСЧС.

Исходя из этого, детям и взрослым категорически запрещается:

трогать такие элементы руками

приближаться к подозрительным предметам

поднимать или перемещать их

Правила поведения с опасными объектами (инфографика: facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Узнай о новой угрозе на нашей территории - кассетные элементы ракеты Х-101. Действуй правильно, если их увидишь. Стой. Не трогай. Звони "101", - подытожили спасатели.

Пост ГСЧС (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)