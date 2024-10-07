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Украинцам рассказали о новой "невидимой угрозе" и алгоритме действий, чтобы уберечь жизнь

Кассетные элементы ракеты Х-101 представляют серьезную угрозу (фото: facebook.com/MNSZhytomyr)
Автор: Ирина Костенко

Украинцам рассказали о новой "невидимой угрозе" на территории нашей страны - кассетных элементах ракеты Х-101.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Facebook.

Как выглядят и чем опасны эти шарики

Согласно информации спасателей, кассетные элементы ракеты Х-101 представляют собой новую "невидимую угрозу" для граждан.

Уточняется, что эти элементы имеют небольшой размер и могут выглядеть как металлический мячик.

"Но их взрывчатка предназначена для причинения значительного вреда. Они могут казаться безвредными, но содержат большое количество взрывчатых веществ", - рассказали украинцам.

Кассетные элементы ракеты Х-101 (инфографика: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Как уберечь жизнь и здоровье

Эксперты отмечают: опасность постоянно находит новые "формы".

"Крылатая ракета Х-101 содержит кассетные элементы в виде шариков, которые могут быть чрезвычайно опасными для гражданских. Они могут оставаться неразорванными и быть активной угрозой для людей на многие месяцы или даже годы после удара", - объяснили в ГСЧС.

Исходя из этого, детям и взрослым категорически запрещается:

  • трогать такие элементы руками
  • приближаться к подозрительным предметам
  • поднимать или перемещать их

Правила поведения с опасными объектами (инфографика: facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Узнай о новой угрозе на нашей территории - кассетные элементы ракеты Х-101. Действуй правильно, если их увидишь. Стой. Не трогай. Звони "101", - подытожили спасатели.

Пост ГСЧС (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, ранее в ГСЧС рассказали, чем опасны обломки ракет и дронов, и как с ними обращаться.

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