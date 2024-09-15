ua en ru
Пн, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чим небезпечні уламки ракет і дронів, та як із ними поводитися: пояснення ДСНС

Неділя 15 вересня 2024 23:00
UA EN RU
Чим небезпечні уламки ракет і дронів, та як із ними поводитися: пояснення ДСНС Ілюстративне фото: у ДСНС пояснили, чим небезпечні дрони та ракети (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російські ракети та БПЛА залітають набагато далі лінії фронту. Однак варто пам'ятати про те, що їх уламки краще не чіпати, а повідомити відповідні служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Чим небезпечні уламки дронів

Дрони можуть містити нерозірвані боєприпаси чи вибухові пристрої. А також можуть мати небезпечні речовини, наприклад, хімічну зброю. Деякі дрони оснащені радіаційними датчиками або матеріалами.

Також гострі краї уламків можуть пошкодити шкіру та призвести до інфікування.

Категорично заборонено торкатися уламків, забирати на памʼять та зберігати
вдома. Також не можна розбирати на металолом. Це призведе до вибуху і тяжких травм, а в більшості випадків - до загибелі.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що після атаки 2 вересня у Святошинському районі Києва сапери вилучили уламки крилатої ракети Х-101.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС Атака дронів Ракетна атака Війна в Україні
NEWS
Україна ще не отримала дозвіл від США на удари вглиб РФ, - Зеленський
Україна ще не отримала дозвіл від США на удари вглиб РФ, - Зеленський
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США