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На порталі "Дія" спростили процес усиновлення дитини, додали нові послуги

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Субота 11 лютого 2023 14:36
На порталі "Дія" спростили процес усиновлення дитини, додали нові послуги Фото: на порталі "Дія" спростили процес усиновлення дитини, додали нові послуги (diia.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

На порталі "Дія" стали доступно п'ять нових послуг, які спрощують і пришвидшують процес усиновлення дитини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".

"Раніше потенційні батьки мали місяцями збирати необхідні документи та довідки по різних інстанціях, стояти в чергах, звертатися до служби в справах дітей та заповнювати заяви вручну. А сам процес усиновлення чи встановлення опіки міг тривати роками", - пише пресслужба.

На порталі "Дія" додали нові послуги щодо усиновлення, які прискорять цей процес:

  • Усиновлення: продовження кандидатства. Послуга доступна для українців, які мають статус кандидата в усиновлювачі. Вона дозволяє продовжити статус кандидата в усиновлювачі;
  • Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом. Послуга корисна для тих, хто хоче взяти дитину в сім'ю, або ж людей, які бажають створити дитячий будинок сімейного типу. В такому випадку дитина зберігає статус сироти, а батьки отримують підтримку від держави для догляду за неповнолітнім;
  • Стати другим з батьків-вихователів чи прийомних батьків. Послуга корисна для тих, хто укладає шлюб з партнером й вже має статус усиновлювача.
  • Опіка, піклування над дитиною: реєстрація кандидатом. Послуга актуальна для родичів осиротілих дітей, які хочуть стати їхніми законними опікунами чи піклувальниками. За дитиною зберігається статус сироти, а опік стає офіційним представником дитини до її повноліття.
  • Усиновлення: зняття з обліку. Послуга корисна для українців зі статусом кандидата в усиновлювачі, які не стали батьками і вирішили не брати на виховання осиротілу дитину.

Як скористатися однією з послуг:

  • необхідно авторизуватись на порталі за допомогою електронного підпису;
  • обрати необхідну послугу;
  • заповнити дані про адресу проживання, сімейний стан, чоловіка або дружину та дітей, яких хочете всиновити;
  • дочекатись отримання даних з реєстру;
  • підвантажити потрібні документи;
  • підписати заяву е-підписом й очікувати на її опрацювання.

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