На порталі "Дія" спростили процес усиновлення дитини, додали нові послуги
Фото: на порталі "Дія" спростили процес усиновлення дитини, додали нові послуги (diia.gov.ua)
На порталі "Дія" стали доступно п'ять нових послуг, які спрощують і пришвидшують процес усиновлення дитини.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".
"Раніше потенційні батьки мали місяцями збирати необхідні документи та довідки по різних інстанціях, стояти в чергах, звертатися до служби в справах дітей та заповнювати заяви вручну. А сам процес усиновлення чи встановлення опіки міг тривати роками", - пише пресслужба.
На порталі "Дія" додали нові послуги щодо усиновлення, які прискорять цей процес:
- Усиновлення: продовження кандидатства. Послуга доступна для українців, які мають статус кандидата в усиновлювачі. Вона дозволяє продовжити статус кандидата в усиновлювачі;
- Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом. Послуга корисна для тих, хто хоче взяти дитину в сім'ю, або ж людей, які бажають створити дитячий будинок сімейного типу. В такому випадку дитина зберігає статус сироти, а батьки отримують підтримку від держави для догляду за неповнолітнім;
- Стати другим з батьків-вихователів чи прийомних батьків. Послуга корисна для тих, хто укладає шлюб з партнером й вже має статус усиновлювача.
- Опіка, піклування над дитиною: реєстрація кандидатом. Послуга актуальна для родичів осиротілих дітей, які хочуть стати їхніми законними опікунами чи піклувальниками. За дитиною зберігається статус сироти, а опік стає офіційним представником дитини до її повноліття.
- Усиновлення: зняття з обліку. Послуга корисна для українців зі статусом кандидата в усиновлювачі, які не стали батьками і вирішили не брати на виховання осиротілу дитину.
Як скористатися однією з послуг:
- необхідно авторизуватись на порталі за допомогою електронного підпису;
- обрати необхідну послугу;
- заповнити дані про адресу проживання, сімейний стан, чоловіка або дружину та дітей, яких хочете всиновити;
- дочекатись отримання даних з реєстру;
- підвантажити потрібні документи;
- підписати заяву е-підписом й очікувати на її опрацювання.
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