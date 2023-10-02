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Украинцам рассказали, как получить помощь при усыновлении ребенка

Понедельник 02 октября 2023 07:17
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Украинцам рассказали, как получить помощь при усыновлении ребенка Иллюстративное фото: украинцам рассказали, как получить помощь при усыновлении ребенка (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Все граждане Украины, которые постоянно проживают на территории государства и усыновили ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки, имеют право на помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.

Для оформления соответствующей помощи онлайн требуется:

  • зарегистрироваться или авторизоваться на портале "Дія";
  • выбрать в меню услуг "Помощь при усыновлении ребенка";
  • заполнить необходимые сведения;
  • проверить сформулированное заявление и подписать его электронной подписью или "Дія. Подпись".

Результат рассмотрения заявления поступит в электронный пользовательский кабинет на портале "Дія" или на указанную при регистрации электронную почту.

При этом заявление можно подать лично. Для этого следует обратиться в местный орган социальной защиты населения или других уполномоченных лиц. При себе нужно иметь следующие документы:

  • заявление усыновителя;
  • копию свидетельства о рождении ребенка, выданного органом ЗАГС после внесения соответствующих изменений в актовую запись на основании решения суда об усыновлении;
  • копию решения суда об усыновлении.

Решение о назначении помощи поступит на вашу электронную почту.

Отметим, что подать заявление можно не позднее 12 месяцев после законного принятия решения об усыновлении ребенка.

Сумма помощи составляет 41 280 гривен. Из них единовременная выплата - 10 320 гривен, ежемесячная выплата в течение 36 месяцев - 860 гривен.

Напомним, еще в начале этого года на портале "Дія" добавили пять новых услуг, которые упрощают и ускоряют процесс усыновления ребенка.

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