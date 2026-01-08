Українцям рекомендують виїжджати з Ірану: як це зробити

"У зв’язку з ускладненням безпекової ситуації на території Ісламської Республіки Іран Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України залишити територію Ірану", - йдеться в повідомленні.

У МЗС уточнили, що наразі виїзд з країни можливий через такі пункти пропуску:

Міжнародний аеропорт ім. Імама Хомейні (м. Тегеран);

прикордонний пункт пропуску на кордоні з Вірменією - Нордуз/Агарак;

прикордонний пункт пропуску на кордоні з Туреччиною - Базорган/Сероу.

При цьому відомство просить українців дотримуватися вказівок місцевих органів влади, не вступати у конфлікти з представниками поліції та зберігати спокій.

Зазначається, що у разі зміни ситуації або відкриття додаткових маршрутів виїзду з країни інформація буде оновлюватися оперативно.

Якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, або вашому життю чи здоров’ю є загроза, МЗС рекомендує невідкладно звертатися до Посольства України в Ірані:

гаряча лінія: +98 9128 436 681

email: emb_ir@mfa.gov.ua

Також можна звертатися на цілодобову гарячу лінію МЗС України: