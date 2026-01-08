UA

Війна в Україні

Українцям рекомендують виїжджати з Ірану: як це зробити

Фото: МЗС рекомендує українцям залишити територію Ірану (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України залишити територію Ірану через ускладнення безпекової ситуації на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

"У зв’язку з ускладненням безпекової ситуації на території Ісламської Республіки Іран Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України залишити територію Ірану", - йдеться в повідомленні.

У МЗС уточнили, що наразі виїзд з країни можливий через такі пункти пропуску:

  • Міжнародний аеропорт ім. Імама Хомейні (м. Тегеран);
  • прикордонний пункт пропуску на кордоні з Вірменією - Нордуз/Агарак;
  • прикордонний пункт пропуску на кордоні з Туреччиною - Базорган/Сероу.

При цьому відомство просить українців дотримуватися вказівок місцевих органів влади, не вступати у конфлікти з представниками поліції та зберігати спокій.

Зазначається, що у разі зміни ситуації або відкриття додаткових маршрутів виїзду з країни інформація буде оновлюватися оперативно.

Якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, або вашому життю чи здоров’ю є загроза, МЗС рекомендує невідкладно звертатися до Посольства України в Ірані:

  • гаряча лінія: +98 9128 436 681
  • email: emb_ir@mfa.gov.ua

Також можна звертатися на цілодобову гарячу лінію МЗС України:

  • тел.: +38 044 238 1588
  • email: cons_or@mfa.gov.ua

Масові протести в Ірані

Нагадаємо, наприкінці грудня 2025 року в Ірані почалися масові протести.

Їх спричинило, зокрема, невдоволення стрімким зростанням інфляції та рекордним падінням курсу національної валюти. У місті Лордеган по протестувальниках відкривали вогонь.

За даними ЗМІ, заворушення швидко поширюються по всьому Ірану. До акцій приєдналися студенти університетів Тегерана, а 31 грудня демонстранти намагалися увірватися до будівлі уряду.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї закликав силовиків до рішучих дій проти протестувальників, назвавши їх "учасниками заворушень".

Загалом наразі серед жертв протестів - 30 демонстрантів, четверо дітей та двоє силовиків, а понад 1200 людей заарештовано.

7 січня стало відомо, що протестувальники нібито взяли під контроль два міста - Абданан та Малехшахі. Також протестувальники вперше звернулися до президента США Дональда Трампа із проханням про захист.

На початку заворушень в Ірані Трамп гнівно відреагував на їхнє придушення, пообіцявши підтримку громадянам у разі застосування проти них зброї.

