Украинцам рекомендуют выезжать из Ирана: как это сделать

"В связи с осложнением ситуации с безопасностью на территории Исламской Республики Иран Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины покинуть территорию Ирана", - говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что сейчас выезд из страны возможен через следующие пункты пропуска:

Международный аэропорт им. Имама Хомейни (г. Тегеран);

пограничный пункт пропуска на границе с Арменией - Нордуз/Агарак;

пограничный пункт пропуска на границе с Турцией - Базорган/Сероу.

При этом ведомство просит украинцев придерживаться указаний местных органов власти, не вступать в конфликты с представителями полиции и сохранять спокойствие.

Отмечается, что в случае изменения ситуации или открытия дополнительных маршрутов выезда из страны информация будет обновляться оперативно.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, или вашей жизни или здоровью есть угроза, МИД рекомендует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Иране:

горячая линия: +98 9128 436 681

email: emb_ir@mfa.gov.ua

Также можно обращаться на круглосуточную горячую линию МИД Украины: