UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українцям радять не ходити в гори протягом кількох днів через значну лавинну небезпеку

Фото: українцям радять не ходити в гори протягом кількох днів через значну лавинну небезпеку (dsns.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Протягом 30 грудня - 1 січня на високогір'ї Івано-Франківської утримається лавинна небезпека, тому українцям варто відмовитись від походів у гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, сьогодні утримається помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) на високогiр'ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей.

А протягом 31 грудня - 1 січня через відлигу на високогiр'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

З огляду на це українців просять утриматись від походів на високогір'я.

Нагадаємо, на сьогодні синоптики прогнозували зовсім не зимову погоду.

До того ж, синоптики давали прогноз погоди на Новий рік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківська областьКарпатыПогода в Україні