Українцям радять не ходити в гори протягом кількох днів через значну лавинну небезпеку

Так, сьогодні утримається помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) на високогiр'ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей.

А протягом 31 грудня - 1 січня через відлигу на високогiр'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

З огляду на це українців просять утриматись від походів на високогір'я.

Нагадаємо, на сьогодні синоптики прогнозували зовсім не зимову погоду.

До того ж, синоптики давали прогноз погоди на Новий рік.

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