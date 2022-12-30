RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам советуют не ходить в горы в течение нескольких дней из-за значительной лавинной опасности

Фото: украинцам советуют не ходить в горы в течение нескольких дней из-за значительной лавинной опасности (dsns.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

30 декабря - 1 января на высокогорье Ивано-Франковской удержится лавинная опасность, поэтому украинцам стоит отказаться от походов в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня удержится умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) на высокогорье Ивано-Франковской, восточной части Закарпатской областей.

А в течение 31 декабря - 1 января из-за оттепели на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Учитывая это, украинцев просят воздержаться от походов на высокогорье.

Напомним, на сегодняшний день синоптики прогнозировали совсем не зимнюю погоду.

К тому же синоптики давали прогноз погоды на Новый год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковская областьКарпатыПогода в Украине