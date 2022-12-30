Украинцам советуют не ходить в горы в течение нескольких дней из-за значительной лавинной опасности

Сегодня удержится умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) на высокогорье Ивано-Франковской, восточной части Закарпатской областей.

А в течение 31 декабря - 1 января из-за оттепели на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Учитывая это, украинцев просят воздержаться от походов на высокогорье.

Напомним, на сегодняшний день синоптики прогнозировали совсем не зимнюю погоду.

К тому же синоптики давали прогноз погоды на Новый год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.