Фото: синоптик дала прогноз погоди на Новий рік (Getty Images)

Погоду в Україні на Новий рік 2023 навряд чи можна буде назвати по-справжньому зимовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"За попередніми прогнозами, в Україні перше січня 2023 року буде без опадів та теплим. І новорічна ніч, і перший день Нового року обіцяють бути із "плюсами", - розповіла вона.