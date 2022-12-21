Синоптик дала прогноз погоди на Новий рік
Фото: синоптик дала прогноз погоди на Новий рік (Getty Images)
Погоду в Україні на Новий рік 2023 навряд чи можна буде назвати по-справжньому зимовою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"За попередніми прогнозами, в Україні перше січня 2023 року буде без опадів та теплим. І новорічна ніч, і перший день Нового року обіцяють бути із "плюсами", - розповіла вона.
Як повідомлялось, у четвер, 22 грудня, на високогір'ї Івано-Франківської прогнозується значна лавинна небезпека.
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