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Синоптик дала прогноз погоди на Новий рік

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Україна, Середа 21 грудня 2022 19:00
Синоптик дала прогноз погоди на Новий рік Фото: синоптик дала прогноз погоди на Новий рік (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погоду в Україні на Новий рік 2023 навряд чи можна буде назвати по-справжньому зимовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"За попередніми прогнозами, в Україні перше січня 2023 року буде без опадів та теплим. І новорічна ніч, і перший день Нового року обіцяють бути із "плюсами", - розповіла вона.

Як повідомлялось, у четвер, 22 грудня, на високогір'ї Івано-Франківської прогнозується значна лавинна небезпека.

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