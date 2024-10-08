Українцям прогнозують "кілька комфортних днів" без дощів
Причиною негоди в більшості областей України останніми днями став циклон. Однак найближчим часом переважатиме погода без опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг речниці Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи.
Коли циклон остаточно піде з України
Птуха нагадала, що впродовж останніх кількох днів через території України проходив циклон і саме він спричинив у більшості регіонів доволі дощову погоду.
"По Києву навіть у нас був рекорд опадів для певної дати. І, відповідно, маємо зараз вже певну зміну синоптичних процесів. Циклон відходить у північно-східному напрямку. Сьогодні (8 жовтня, - Ред.) він вже залишає територію України", - розповіла вона.
Експерт уточнила, що сьогодні в денні години залишкові процеси у вигляді дощів ймовірні ще у Сумській та Харківській областях, однак вони поступово припинятимуться.
Яка погода переважатиме найближчими днями
За словами синоптика, впродовж наступних кількох діб у більшості областей України переважатиме погода без опадів.
"Бачимо, що і сьогодні вже сонце визирнуло й порадує нас своїм теплом. Поступово навіть температурні показники, у порівнянні з попередніми днями, коли було хмарно (така осіння була погода) і, відповідно, температурний фон був нижчий... То ось в наступні кілька діб у нас до п'ятниці (11 жовтня, - Ред.) практично в багатьох регіонах температурний фон буде вищим", - наголосила Птуха.
Вона уточнила, що денні максимуми у більшості регіонів очікуються в межах 17-24 градусів вище нуля.
"Трохи прохолодніше буде хіба що завтра (у середу, 9 жовтня, - Ред.) по північно-східній частині - в межах 14-19 градусів. Ну і сьогодні також такий перехідний день між тим, як у нас був циклон. Він відходить, і поступово починає трішки повітря за рахунок сонячних прояснень у денні години прогріватися", - розповіла експерт.
Водночас вона нагадала, що нічні температури в Україні вже залишатимуться невисокими - в межах 4-11 градусів у більшості регіонів.
"Трішки тепліше - по південній частині. А саме узбережжя морів, біля моря. Звичайно, там дещо вище, в межах 12-16 градусів ще нічні мінімуми, скажімо так, можуть бути", - зауважила синоптик.
З огляду на вищесказане вона додала, що українці, матимуть "більш таких комфортних кілька днів, спокійних".
Які регіони може "накрити" вітер
Птуха розповіла також, що сьогодні, 8 жовтня, у північно-східній частині України на тлі перебування "в тиловій частині циклону", який відходить, буде дещо посилюватись вітер.
"Тому по північно-східній частині сьогодні можуть бути пориви вітру 15-20 метрів за секунду", - уточнила експерт.
Надалі, за її словами, вітер хоч і буде відчутний, але його напрямок змінюватиметься із західного на північно-східний.
"І, відповідно, в нас буде таке трішки переміщення повітряних мас. І це спричинить те, що швидкість буде помірною. В межах 5-12 м/с", - підсумувала синоптик.
Де і коли випав перший сніг
Нагадаємо, в ніч з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря, тож на високогір'ї випав перший сніг.
Користувачі соціальних мереж активно ділились кадрами, на яких видно було засніжені схили та ліси.
У ДСНС також показали, як виглядала засніжена гора Піп Іван (одна з найвищих вершин Українських Карпат, розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей).
Крім того, рятувальники закликали туристів не нехтувати безпекою та утриматись від походів.
Тим, хто все ж таки вирішив йти в гори, порадили підготуватись як слід - взяти з собою теплі рукавиці, бафи для захисту шиї та обличчя, а також надягати кілька шарів теплого одягу й зимове взуття.
У вівторок, 1 жовтня, на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів.
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