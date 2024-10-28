Українцям прогнозують до 18 градусів тепла. В яких регіонах і коли

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Де ймовірні дощ і тумани найближчим часом

За словами експерта, у вівторок (29 жовтня) невеликий дощ може бути на крайньому заході України вдень.

Крім того, вночі та вранці можуть бути тумани:

у західних областях

у східних областях

у Приазов'ї

В яких областях прогнозують туман вночі та вранці 29 жовтня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом у середу (30 жовтня), невеликий дощ імовірний у західних областях України.

В яких областях і коли буде найтепліше

Нічні температурні показники 29 жовтня очікуються на рівні 2-7 градусів за Цельсієм. На півдні країни - навіть до 10 градусів вище нуля.

"В денні години також ще зберігається досить комфортна погода, як для завершення жовтня - 9-14°С", - розповіла синоптик.

Тим часом до 18 градусів тепла може бути:

на Закарпатті

в Одеській області

у Криму

Прогноз погоди на 29 жовтня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Коли й чому дощів в Україні побільшає

У четвер (31 жовтня) невеликі дощі ймовірні вже практично по всій території Україні (крім південної частини).

"Але вони - досить локального характеру. Буде більше хмарності такої осінньої", - уточнила Птуха.

Вона пояснила, що у цей період синоптична ситуація почне дещо змінюватись.

"Якщо зараз на нас переважно впливає поле високого тиску, то в останні дні жовтня та перші дні листопада вже не буде такого потужного впливу антициклону", - зауважила синоптик.

За її словами, тоді буде спостерігатися "певне зниження атмосферного тиску й надходження атмосферних фронтів з півночі, північного заходу".

Експерт уточнила, що впродовж 30 і 31 жовтня, а також 1 листопада, це ще "буде не яскраво виражено, навіть із "перервами".

"Наприклад 31 жовтня у більшості областей в денні години, вночі... А потім вдень 1 листопада - все ж таки ще без опадів буде. Але вже з 2 листопада атмосферні фронти будуть більш відчутні", - зазначила вона.

Чи варто чекати на похолодання

Якщо говорити про температурні показники, то в нічні години орієнтовно з 30 жовтня в Україні (крім заходу та Криму) очікується вже 0-5 градусів за Цельсієм.

"Там трішки може прояснитись, тому й температура вночі буде нижчою", - уточнила Птуха.

Водночас в денні години температура повітря у більшості регіонів (до завершення місяця - 31 жовтня) становитиме ймовірно +8+15 градусів.

"Вітер переважатиме північно-західний, західний. Зі швидкістю 5-12 метрів на секунду", - додала синоптик.

Насамкінець вона зауважила, що більш відчутне зниження температури в Україні ймовірне на початку листопада.