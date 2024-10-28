Українцям прогнозують до 18 градусів тепла. В яких регіонах і коли

Очікується, що найближчими днями погода в Україні - у більшості регіонів - залишатиметься без опадів.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
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За словами експерта, у вівторок (29 жовтня) невеликий дощ може бути на крайньому заході України вдень.
Крім того, вночі та вранці можуть бути тумани:
В яких областях прогнозують туман вночі та вранці 29 жовтня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Тим часом у середу (30 жовтня), невеликий дощ імовірний у західних областях України.
Нічні температурні показники 29 жовтня очікуються на рівні 2-7 градусів за Цельсієм. На півдні країни - навіть до 10 градусів вище нуля.
"В денні години також ще зберігається досить комфортна погода, як для завершення жовтня - 9-14°С", - розповіла синоптик.
Тим часом до 18 градусів тепла може бути:
Прогноз погоди на 29 жовтня (карта: facebook.com/UkrHMC)
У четвер (31 жовтня) невеликі дощі ймовірні вже практично по всій території Україні (крім південної частини).
"Але вони - досить локального характеру. Буде більше хмарності такої осінньої", - уточнила Птуха.
Вона пояснила, що у цей період синоптична ситуація почне дещо змінюватись.
"Якщо зараз на нас переважно впливає поле високого тиску, то в останні дні жовтня та перші дні листопада вже не буде такого потужного впливу антициклону", - зауважила синоптик.
За її словами, тоді буде спостерігатися "певне зниження атмосферного тиску й надходження атмосферних фронтів з півночі, північного заходу".
Експерт уточнила, що впродовж 30 і 31 жовтня, а також 1 листопада, це ще "буде не яскраво виражено, навіть із "перервами".
"Наприклад 31 жовтня у більшості областей в денні години, вночі... А потім вдень 1 листопада - все ж таки ще без опадів буде. Але вже з 2 листопада атмосферні фронти будуть більш відчутні", - зазначила вона.
Якщо говорити про температурні показники, то в нічні години орієнтовно з 30 жовтня в Україні (крім заходу та Криму) очікується вже 0-5 градусів за Цельсієм.
"Там трішки може прояснитись, тому й температура вночі буде нижчою", - уточнила Птуха.
Водночас в денні години температура повітря у більшості регіонів (до завершення місяця - 31 жовтня) становитиме ймовірно +8+15 градусів.
"Вітер переважатиме північно-західний, західний. Зі швидкістю 5-12 метрів на секунду", - додала синоптик.
Насамкінець вона зауважила, що більш відчутне зниження температури в Україні ймовірне на початку листопада.
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