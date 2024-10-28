Украинцам прогнозируют до 18 градусов тепла. В каких регионах и когда

Ожидается, что в ближайшие дни погода в Украине - в большинстве регионов - будет оставаться без осадков.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
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По словам эксперта, во вторник (29 октября) небольшой дождь может быть на крайнем западе Украины днем.
Кроме того, ночью и утром могут быть туманы:
В каких областях прогнозируют туман ночью и утром 29 октября (карта: facebook.com/UkrHMC)
Между тем в среду (30 октября) небольшой дождь возможен в западных областях Украины.
Ночные температурные показатели 29 октября ожидаются на уровне 2-7 градусов Цельсия. На юге страны - даже до 10 градусов выше нуля.
"В дневные часы также сохраняется достаточно комфортная погода, как для завершения октября - 9-14°С", - рассказала синоптик.
Тем временем до 18 градусов тепла может быть:
Прогноз погоды на 29 октября (карта: facebook.com/UkrHMC).
В четверг (31 октября) небольшие дожди возможны уже практически по всей территории Украины (кроме южной части).
"Но они - достаточно локального характера. Будет больше облачности такой осенней", - уточнила Птуха.
Она объяснила, что в этот период синоптическая ситуация начнет изменяться.
"Если сейчас на нас преимущественно влияет поле высокого давления, то в последние дни октября и первые дни ноября уже не будет столь мощного влияния антициклона", - отметила синоптик.
По ее словам, тогда будет наблюдаться "определенное снижение атмосферного давления и поступление атмосферных фронтов с севера, северо-запада".
Эксперт уточнила, что в течение 30 и 31 октября, а также 1 ноября, это еще "будет не ярко выражено, даже с "перерывами".
"Например, 31 октября в большинстве областей в дневные часы, ночью... А потом днем 1 ноября - все же еще без осадков будет. Но уже со 2 ноября атмосферные фронты будут более ощутимы", - отметила она.
Если говорить о температурных показателях, то в ночные часы ориентировочно с 30 октября в Украине (кроме запада и Крыма) ожидается уже 0-5 градусов Цельсия.
"Там немного может проясниться, поэтому и температура ночью будет ниже", - уточнила Птуха.
В то же время в дневные часы температура воздуха в большинстве регионов (до завершения месяца - 31 октября) составит вероятно +8+15 градусов.
"Ветер будет преобладать северо-западный, западный. Со скоростью 5-12 метров в секунду", - добавила синоптик.
В заключение она отметила, что более ощутимое снижение температуры в Украине вероятно в начале ноября.
Напомним, ранее мы рассказывали, когда украинцам ждать первого снега.
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