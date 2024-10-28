Украинцам прогнозируют до 18 градусов тепла. В каких регионах и когда

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Где вероятны дождь и туманы в ближайшее время

По словам эксперта, во вторник (29 октября) небольшой дождь может быть на крайнем западе Украины днем.

Кроме того, ночью и утром могут быть туманы:

в западных областях

в восточных областях

в Приазовье

В каких областях прогнозируют туман ночью и утром 29 октября (карта: facebook.com/UkrHMC)

Между тем в среду (30 октября) небольшой дождь возможен в западных областях Украины.

В каких областях и когда будет теплее всего

Ночные температурные показатели 29 октября ожидаются на уровне 2-7 градусов Цельсия. На юге страны - даже до 10 градусов выше нуля.

"В дневные часы также сохраняется достаточно комфортная погода, как для завершения октября - 9-14°С", - рассказала синоптик.

Тем временем до 18 градусов тепла может быть:

на Закарпатье

в Одесской области

в Крыму

Прогноз погоды на 29 октября (карта: facebook.com/UkrHMC).

Когда и почему дождей в Украине станет больше

В четверг (31 октября) небольшие дожди возможны уже практически по всей территории Украины (кроме южной части).

"Но они - достаточно локального характера. Будет больше облачности такой осенней", - уточнила Птуха.

Она объяснила, что в этот период синоптическая ситуация начнет изменяться.

"Если сейчас на нас преимущественно влияет поле высокого давления, то в последние дни октября и первые дни ноября уже не будет столь мощного влияния антициклона", - отметила синоптик.

По ее словам, тогда будет наблюдаться "определенное снижение атмосферного давления и поступление атмосферных фронтов с севера, северо-запада".

Эксперт уточнила, что в течение 30 и 31 октября, а также 1 ноября, это еще "будет не ярко выражено, даже с "перерывами".

"Например, 31 октября в большинстве областей в дневные часы, ночью... А потом днем 1 ноября - все же еще без осадков будет. Но уже со 2 ноября атмосферные фронты будут более ощутимы", - отметила она.

Стоит ли ждать похолодания

Если говорить о температурных показателях, то в ночные часы ориентировочно с 30 октября в Украине (кроме запада и Крыма) ожидается уже 0-5 градусов Цельсия.

"Там немного может проясниться, поэтому и температура ночью будет ниже", - уточнила Птуха.

В то же время в дневные часы температура воздуха в большинстве регионов (до завершения месяца - 31 октября) составит вероятно +8+15 градусов.

"Ветер будет преобладать северо-западный, западный. Со скоростью 5-12 метров в секунду", - добавила синоптик.

В заключение она отметила, что более ощутимое снижение температуры в Украине вероятно в начале ноября.