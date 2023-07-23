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Українцям пояснили, як отримати картку платника податків за кордоном

Фото: українцям пояснили, як отримати картку платника податків за кордоном (tax.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Чимало українців стикається з проблемою відновлення документів під час перебування за кордоном. Проте отримати картку платника податків можна і перебуваючи поза межами України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Які потрібні документи для отримання картки платника податків?

  • Заповнена заява за формою № 5ДР.
  • Копія паспорта з чітким зображенням документа.

Де можна отримати картку?

  • особисто у закордонній дипломатичній установі України;
  • за письмовим клопотанням на вказану адресу за кордоном (документи надсилаються поштою);
  • через представника в українській податковій.

При цьому варто зазначити, що для того, аби картку платника податків отримав представник, йому необхідно мати такі документи:

  • довіреність,
  • документ, який посвідчує особу представника,
  • копію документа, який посвідчує особу довірителя.

Можливості українців за кордоном

Українці, які перебувають за кордоном, можуть отримувати пенсію у готівковій формі через міжнародні перекази "Укрпоштою".

До того ж, під час тимчасового перебування за кордоном громадяни України, у яких з’явилася дитина, можуть дистанційно подати документи на призначення допомоги при її народженні.

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