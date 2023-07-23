Українцям пояснили, як отримати картку платника податків за кордоном

Чимало українців стикається з проблемою відновлення документів під час перебування за кордоном. Проте отримати картку платника податків можна і перебуваючи поза межами України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
При цьому варто зазначити, що для того, аби картку платника податків отримав представник, йому необхідно мати такі документи:
Українці, які перебувають за кордоном, можуть отримувати пенсію у готівковій формі через міжнародні перекази "Укрпоштою".
До того ж, під час тимчасового перебування за кордоном громадяни України, у яких з’явилася дитина, можуть дистанційно подати документи на призначення допомоги при її народженні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.