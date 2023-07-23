Українцям пояснили, як отримати картку платника податків за кордоном

Які потрібні документи для отримання картки платника податків?

Заповнена заява за формою № 5ДР.

Копія паспорта з чітким зображенням документа.

Де можна отримати картку?

особисто у закордонній дипломатичній установі України;

за письмовим клопотанням на вказану адресу за кордоном (документи надсилаються поштою);

через представника в українській податковій.

При цьому варто зазначити, що для того, аби картку платника податків отримав представник, йому необхідно мати такі документи:

довіреність,

документ, який посвідчує особу представника,

копію документа, який посвідчує особу довірителя.

Можливості українців за кордоном

Українці, які перебувають за кордоном, можуть отримувати пенсію у готівковій формі через міжнародні перекази "Укрпоштою".

До того ж, під час тимчасового перебування за кордоном громадяни України, у яких з’явилася дитина, можуть дистанційно подати документи на призначення допомоги при її народженні.

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