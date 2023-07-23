Украинцам объяснили, как получить карту налогоплательщика за границей

Многие украинцы сталкиваются с проблемой восстановления документов во время пребывания за границей. Однако получить карту налогоплательщика можно и находясь за пределами Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
При этом следует отметить, что для того, чтобы карту налогоплательщика получил представитель, ему необходимо иметь следующие документы:
Украинцы, которые находятся за границей, могут получать пенсию в наличной форме через международные переводы "Укрпочтой".
К тому же, в период временного пребывания за границей граждане Украины, у которых появился ребенок, могут дистанционно подать документы на назначение помощи при его рождении.
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