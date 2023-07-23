Украинцам объяснили, как получить карту налогоплательщика за границей

Какие нужны документы для получения карты налогоплательщика?

Заполненное заявление по форме №5ДР.

Копия паспорта с четким изображением документа.

Где можно получить карту?

лично в зарубежном дипломатическом учреждении Украины;

по письменному ходатайству на указанный адрес за границей (документы направляются по почте);

через представителя в украинской налоговой.

При этом следует отметить, что для того, чтобы карту налогоплательщика получил представитель, ему необходимо иметь следующие документы:

доверенность,

документ, удостоверяющий личность представителя,

копию документа, удостоверяющего личность доверителя.

Возможности украинцев за границей

Украинцы, которые находятся за границей, могут получать пенсию в наличной форме через международные переводы "Укрпочтой".

К тому же, в период временного пребывания за границей граждане Украины, у которых появился ребенок, могут дистанционно подать документы на назначение помощи при его рождении.

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