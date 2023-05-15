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Народження дитини за кордоном. В уряді пояснили, як українцям оформити допомогу

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Понеділок 15 травня 2023 04:17
Народження дитини за кордоном. В уряді пояснили, як українцям оформити допомогу Фото: Гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Українці, у яких під час тимчасового перебування за кордоном з’явилася дитина, зможуть дистанційно подати документи на призначення допомоги при її народженні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Для отримання коштів один із батьків має надіслати заяву на призначення допомоги та відповідні документи до органу соціального захисту в Україні за своїм зареєстрованим місцем проживання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що докладно про те, як дистанційно подати документи й отримати допомогу при народженні дитини, описано в наведеній інфографіці.

Народження дитини за кордоном. В уряді пояснили, як українцям оформити допомогу

Нагадаємо, що у Європі залишається все менше українців із тимчасовим захистом. Лише у березні 2023 року з обліку зняли понад 100 тисяч українських біженців.

У зв'язку із війною багато українців почали частіше їздити в інші країни. При цьому нерідко при перетині кордону у них забирають деякі речі, продукти чи ліки.

Українці за кордоном мають можливість розраховуватися українськими банківськими картками та знімати з них готівку в місцевих банкоматах.

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Міністерство соціальної політики дитина
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