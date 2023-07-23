Українцям пояснили, як отримати картку платника податків за кордоном
Чимало українців стикається з проблемою відновлення документів під час перебування за кордоном. Проте отримати картку платника податків можна і перебуваючи поза межами України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
Які потрібні документи для отримання картки платника податків?
- Заповнена заява за формою № 5ДР.
- Копія паспорта з чітким зображенням документа.
Де можна отримати картку?
- особисто у закордонній дипломатичній установі України;
- за письмовим клопотанням на вказану адресу за кордоном (документи надсилаються поштою);
- через представника в українській податковій.
При цьому варто зазначити, що для того, аби картку платника податків отримав представник, йому необхідно мати такі документи:
- довіреність,
- документ, який посвідчує особу представника,
- копію документа, який посвідчує особу довірителя.
Можливості українців за кордоном
Українці, які перебувають за кордоном, можуть отримувати пенсію у готівковій формі через міжнародні перекази "Укрпоштою".
До того ж, під час тимчасового перебування за кордоном громадяни України, у яких з’явилася дитина, можуть дистанційно подати документи на призначення допомоги при її народженні.
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