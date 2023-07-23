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Украинцам объяснили, как получить карту налогоплательщика за границей

Новина українською →
Воскресенье 23 июля 2023 06:35
Украинцам объяснили, как получить карту налогоплательщика за границей Фото: украинцам объяснили, как получить карту налогоплательщика за границей (tax.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Многие украинцы сталкиваются с проблемой восстановления документов во время пребывания за границей. Однако получить карту налогоплательщика можно и находясь за пределами Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Какие нужны документы для получения карты налогоплательщика?

  • Заполненное заявление по форме №5ДР.
  • Копия паспорта с четким изображением документа.

Где можно получить карту?

  • лично в зарубежном дипломатическом учреждении Украины;
  • по письменному ходатайству на указанный адрес за границей (документы направляются по почте);
  • через представителя в украинской налоговой.

При этом следует отметить, что для того, чтобы карту налогоплательщика получил представитель, ему необходимо иметь следующие документы:

  • доверенность,
  • документ, удостоверяющий личность представителя,
  • копию документа, удостоверяющего личность доверителя.

Возможности украинцев за границей

Украинцы, которые находятся за границей, могут получать пенсию в наличной форме через международные переводы "Укрпочтой".

К тому же, в период временного пребывания за границей граждане Украины, у которых появился ребенок, могут дистанционно подать документы на назначение помощи при его рождении.

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