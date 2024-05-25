Українцям пояснили, як економно користуватися електроприладами в умовах відключень світла

Відключення світла в Україні запроваджуються через дефіцит в енергосистемі. Українці можуть допомогти, розумно споживаючи електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки SPRAVDI.

Через російські обстріли потужностей українських електростанцій недостатньо. Тому енергетики запроваджують відключення світла. Українців закликають економно споживати електроенергію під час відключень світла. Як користуватися приладами ощадливо? Українцям радять не користуватися енергоємними електроприладами у пікові години споживання - з 06:00 до 9:00, а також з 17:00 до 23:00. Йдеться, до прикладу, про праску, електроплиту, пральну машину, бойлер та обігрівач. Праску та електроплиту можна використовувати у години меншого навантаження - вночі та вдень. А використання пральної машини, бойлера та обігрівача краще перенести на ніч - з 23:00 до 6:00.