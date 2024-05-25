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Украинцам объяснили, как экономно пользоваться электроприборами в условиях отключений света

Украина, Суббота 25 мая 2024 15:26
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Украинцам объяснили, как экономно пользоваться электроприборами в условиях отключений света Фото: украинцам объяснили, как экономно пользоваться электроприборами (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Отключения света в Украине вводятся из-за дефицита в энергосистеме. Украинцы могут помочь, разумно потребляя электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информбезопасности SPRAVDI .

Из-за российских обстрелов мощностей украинских электростанций недостаточно. Поэтому энергетики вводят отключения света.

Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию во время отключений света.

Как пользоваться приборами экономно?

Украинцам советуют не пользоваться энергоемкими электроприборами в пиковые часы потребления - с 06:00 до 9:00, а также с 17:00 до 23:00. Речь идет, к примеру, об утюге, электроплите, стиральной машине, бойлере и обогревателе.

Утюг и электроплиту можно использовать в часы меньшей нагрузки - ночью и днем. А использование стиральной машины, бойлера и обогревателя лучше перенести на ночь - с 23:00 до 6:00.

Украинцам объяснили, как экономно пользоваться электроприборами в условиях отключений света

Отключения света в Украине

В последние недели ситуация со светом в Украине ухудшилась из-за российских обстрелов. В результате вражеских атак был поврежден ряд энергетических объектов, некоторые из них были разрушены.

На фоне российских атак в Украине начали снова вводить отключения света. Их вводят утром и вечером, поскольку есть дефицит в пиковые часы потребления.

РБК-Украина недавно объясняло, как остаться со связью и интернетом при отключениях света.

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Электроэнергия Отключения света Энергетики
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