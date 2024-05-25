Украинцам объяснили, как экономно пользоваться электроприборами в условиях отключений света

Отключения света в Украине вводятся из-за дефицита в энергосистеме. Украинцы могут помочь, разумно потребляя электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информбезопасности SPRAVDI .

Из-за российских обстрелов мощностей украинских электростанций недостаточно. Поэтому энергетики вводят отключения света. Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию во время отключений света. Как пользоваться приборами экономно? Украинцам советуют не пользоваться энергоемкими электроприборами в пиковые часы потребления - с 06:00 до 9:00, а также с 17:00 до 23:00. Речь идет, к примеру, об утюге, электроплите, стиральной машине, бойлере и обогревателе. Утюг и электроплиту можно использовать в часы меньшей нагрузки - ночью и днем. А использование стиральной машины, бойлера и обогревателя лучше перенести на ночь - с 23:00 до 6:00.