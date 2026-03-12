UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Українцям повертатимуть гроші за кожну заправку авто, але є обмеження

17:33 12.03.2026 Чт
2 хв
Кешбек на пальне діятиме на базі програми "Національний кешбек", але недовго
aimg Валерій Ульяненко
Фото: українцям повертатимуть від 5% до 15%, залежно від виду пального (Getty Images)

Українцям повертатимуть частину грошей за кожну заправку на АЗС, однак такий кешбек працюватиме лише до травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

Читайте також: Дефіциту не буде? Чому падіння цін на нафту не зупинить подорожчання пального в Україні

Вона розповіла, що під час купівлі на АЗС українці зможуть отримати кешбек у розмірі:

  • 15% на дизельне пальне
  • 10% на бензин
  • 5% на автогаз

"Кешбек на пальне працюватиме до 1 травня на всіх АЗС, які долучаться до програми. Виплати будуть здійснені на базі програми "Національний кешбек", якою вже користуються 9,4 млн громадян", - сказано у заяві Свириденко.

Подорожчання пального в Україні

Нагадаємо, через ситуацію на Близькому Сході зафіксована нестабільність на світовому енергетичному ринку. Ціни на нафту зросли до 100 доларів за барель, потім почали трохи знижуватися - зараз нафта Brent торгується приблизно по 96 доларів за барель.

Водночас експерти наголошують, що навіть після падіння приблизно на 20% нафта все одно залишається дорожчою, ніж до початку кризи на Близькому Сході. Загальне зростання цін становить близько 20%.На тлі цієї ситуації в Україні на АЗС почали зростати ціни на пальне.

Антимонопольний комітет України звернувся до найбільших мереж АЗС з вимогою пояснити підвищення цін. За словами голови АМКУ Павла Кириленка, попит на бензин А-95 зріс на 40-70%, на дизель - на 60-140%, що значно вплинуло на ринкову ситуацію.

Крім того, голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев закликав представників паливного ринку не використовувати панічні настрої задля отримання надприбутків.

