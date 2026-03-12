Українцям повертатимуть гроші за кожну заправку авто, але є обмеження

Вона розповіла, що під час купівлі на АЗС українці зможуть отримати кешбек у розмірі:

15% на дизельне пальне

10% на бензин

5% на автогаз

"Кешбек на пальне працюватиме до 1 травня на всіх АЗС, які долучаться до програми. Виплати будуть здійснені на базі програми "Національний кешбек", якою вже користуються 9,4 млн громадян", - сказано у заяві Свириденко.

Подорожчання пального в Україні

Нагадаємо, через ситуацію на Близькому Сході зафіксована нестабільність на світовому енергетичному ринку. Ціни на нафту зросли до 100 доларів за барель, потім почали трохи знижуватися - зараз нафта Brent торгується приблизно по 96 доларів за барель.

Водночас експерти наголошують, що навіть після падіння приблизно на 20% нафта все одно залишається дорожчою, ніж до початку кризи на Близькому Сході. Загальне зростання цін становить близько 20%.На тлі цієї ситуації в Україні на АЗС почали зростати ціни на пальне.