Украинцам вернули почти 800 млн грн долга за больничные и декретные

Фонд социального страхования Украины с начала декабря 2019 года профинансировал 782,2 млн грн помощи по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Как отметили в фонде, из этой суммы на выплату больничных пошло 538,9 млн грн, на пособие по беременности и родам - 241 млн грн, на помощь на погребение - 2,3 млн грн. Материальное обеспечение перечисляется Фондом на счет работодателя.

Напомним, Кабинет министров постановлением от 27.11.2019 № 957 внес изменения в бюджет Фонда социального страхования Украины. В частности, расходы фонда за направлением материального обеспечения и социальных услуг увеличен на 1,37 млрд грн, в целом они составляют 14,344 млрд грн против 12,974 млрд грн в начальной редакции.

Стоит отметить, что доходы Фонда социального страхования Украины (24 млрд грн) почти на 100% формируются за счет страховых взносов страхователей и застрахованных лиц.

Отметим, что Фонд социального страхования Украины в конце ноября 2019 года прекратил выплаты больничных и декретных, хотя на его счетах были средства. В фонде объясняли это решение тем, что фонд не имеет права выплачивать деньги, пока Кабинет министров не примет решение об увеличении бюджета фонда.