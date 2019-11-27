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Кабмин разблокировал выплату больничных

Новости » Политика     27.11.2019 - 14:09
Кабмин разблокировал выплату больничных
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Премьер Алексей Гончарук анонсировал смену главы Фонда соцстраха                                                              

Кабинет министров Украины принял решение для разблокирования выплаты больничных. Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По его словам, на заседании правительства принято решение, которое позволит Фонду соцстраха выплачивать деньги по листкам временной нетрудоспособности. Кроме того, премьер-министр Алексей Гончарук пообещал провести служебную проверку и анонсировал смену руководства Фонда.

Как сообщает правительственный портал, Кабмин направил дополнительные 1,4 млрд гривен на выплату больничных, пособий по беременности и родам, а также выплаты на погребение.

Отметим, ранее стало известно, что Кабмин планировал увеличить бюджет Фонда социального страхования для выплаты больничных.

Напомним, с 20 ноября в Украине приостановили перечисление средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным украинцам. Финансирование не проводилось в связи с тем, что поданные в Фонд заявления на 1 млрд гривен превысили бюджет по данному направлению.

В Минсоцполитики обещали возобновить выплаты больничных и декретных. При этом, как отметили в министерства, приостановление выплат Фондом социального страхования было личной инициативой восстановленного главы фонда Евгения Баженкова.

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