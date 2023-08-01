Українцям повернули довоєнні податки. Хто і коли почне платити більше

Навесні 2022-го на тлі повномасштабного вторгнення Росії для українських підприємців було запроваджено безпрецедентні податкові пільги. Зокрема, від ПДВ та мит звільнили весь імпорт, а також дозволили перейти на спрощене оподаткування і платити лише 2% від доходу не тільки ФОПам, а й великим компаніям.

Майже через півтора року український бізнес пристосувався до життя в умовах масштабної агресії. З кінця минулого року розпочалися розмови про повернення довоєнних податків, наприкінці червня Верховна рада схвалила зміни до Податкового кодексу, а днями президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Таким чином, з 1 серпня скасовується спрощене оподаткування за ставкою 2%. Але не тільки це.

Скасування єдиного податку за ставкою 2%

Закон регулює перехід зі спрощеної ставки в наступний спосіб. Щоб перейти на бажану ставку, підприємці мають подати відповідну заяву з відмовою від 2%-єдиного податку. В іншому випадку їх автоматично переведуть на колишню ставку.

Щодо тих ФОПів, які відкрилися вже під час повномасштабної агресії та перебували на пільговій ставці, їх переведуть на єдиний податок III групи зі ставкою 5%.

А тим, хто у 2023 році перейшов із 2% на загальну систему, надається право повторно цього року перейти на спрощенку на свій вибір. При цьому необхідно подати заяву до податкової. Якщо заяву встигнуть подати до 1 вересня, то платниками єдиного податку вони вважатимуться з 1 серпня.

Крім ФОП III групи на 2% свого часу перейшли багато компаній та підприємств із доходом до 10 млрд гривень на рік. Таке рішення пояснювалося необхідністю підтримати бізнес та вивести економіку зі стану шоку. Загалом на пільгову ставку перейшло понад 300 00 підприємців, у тому числі близько 40 000 юридичних осіб.

Податкові пільги негативно вплинули надходження до державного бюджету. За оцінками голови профільного комітету Верховної ради Данила Гетьманцева, лише за перші 8 місяців вони призвели до фінансових втрат на 10 млрд гривень.

Зазначимо, з 1 серпня також скасовується заборона на штрафи за порушення податкового законодавства, а також відновлюються терміни подання звітності. Крім того, ФОП I і II груп знову зобов'язані сплачувати єдиний податок. До того їм дозволялося не сплачувати його, якщо немає такої можливості.

Що ще чекає український бізнес

З сьогоднішнього дня частково скасовується мораторій на перевірки грального бізнесу та того, що займається фінансовими послугами та торгівлею підакцизними товарами - алкоголем, сигаретами та паливом.

Повертається та відповідальність за порушення у сфері застосування касових апаратів. З невеликим уточненням - якщо порушення фіксуються на прифронтових територіях або у зоні бойових дій, то штрафувати за них не будуть. Виняток не стосується торгівлі підакцизними товарами.

Також зміни до Податкового кодексу передбачають:

"технічний борг" (що виник з 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року в електронному кабінеті) не враховується при визначенні можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі

збереження права добровільної сплати єдиного податку та єдиного соціального внеску (ЄСВ) для прифронтових територій

можливість ФОП, які сплачують єдиний податок без ПДВ, вказувати назви товарів (послуг) у розрахункових документах за спрощеною формою

Україна виконала одну з вимог МВФ

У березні 2023 року Україна погодила нову програму на 15,6 млрд доларів із Міжнародним валютним фондом (МВФ). Одним із структурних маяків, зокрема, і є повернення довоєнних податків та перевірок.

Згідно з домовленостями, довоєнні податки мали повернути до кінця червня, однак, як говорив голова місії МВФ в Україні Гевін Грей після рішення надати другий транш на 890 млн доларів, Рада директорів погодилася на відстрочку.

"Ми зрозуміли, що владі потрібен додатковий час, щоб отримати схвалення парламенту... Тому ми очікуємо, що цей закон буде прийнято до кінця липня", - говорив він, маючи на увазі скасування 2% ставки.

Після повернення довоєнних податків, як очікується, найближчими маяками мають стати електронне декларування чиновників, відновлення функцій НАЗК із перевірки декларацій, протидія відмиванню грошей та перевірки політично значущих осіб.

Днями народний депутат Ярослав Железняк наголосив, що оскільки закон набирає чинності з 1 серпня, узяті перед МВФ терміни українська сторона виконала. Водночас, він прогнозує можливі проблеми у питанні з перевірками.