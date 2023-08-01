Украинцам вернули довоенные налоги. Кто и когда начнет платить больше

Весной 2022-го на фоне полномасштабного вторжения России для украинских предпринимателей были введены беспрецедентные налоговые льготы. В частности, от по НДС и пошлин освободили весь импорт, а также разрешили перейти на упрощенку и платить всего 2% от дохода не только ФОПам, но и крупным компаниям.

Спустя почти полтора года украинский бизнес приспособился к жизни в условиях масштабной агрессии. С конца прошлого года начались разговоры о возвращении довоенных налогов, в конце июня Верховная рада одобрила изменения в Налоговый кодекс, а на днях президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Таким образом, с 1 августа отменяется упрощенное налогообложение по ставке 2%. И не только.

Отмена единого налога по ставке 2%

Закон регулирует переход с упрощенной ставки следующим образом. Для того, чтобы перейти на желаемую ставку, предприниматели должны подать соответствующее заявление с отказом от 2%-единого налога. В противном случае их автоматически переведут на прежнюю ставку.

Что касается тех ФОПов, которые открылись уже во время полномасштабной агрессии и находились на льготной ставки, их переведут на единый налог III группы со ставкой 5%.

А тем, кто в 2023 году перешел с 2% на общую систему, дается право повторно в этом году перейти на упрощенку по своему выбору. При этом необходимо подать заявление в налоговую. Если заявление успеют подать до 1 сентября, то плательщиками единого налога они будут считаться с 1 августа.

Помимо ФОП III группы на 2% в свое время перешли многие компании и предприятия с доходом до 10 млрд гривен в год. Такое решение объяснялось необходимостью поддержать бизнес и вывести экономику из состояния шока. В целом на льготную ставку перешли более 300 00 предпринимателей, в том числе около 40 000 юридических лиц.

Налоговые льготы негативно повлияли на поступления в государственный бюджет. По оценкам главы профильного комитета Верховной рады Даниила Гетманцева, только за первые 8 месяцев они привели к финансовым потерям на 10 млрд гривен.

Отметим, с 1 августа также отменяется запрет на штрафы за нарушение налогового законодательства, а также восстанавливаются сроки предоставления отчетности. Кроме того, ФОПы I и II групп снова обязаны платить единый налог. До этого им разрешалось не уплачивать его, если нет такой возможности.

Что еще ждет украинский бизнес

С сегодняшнего дня частично отменяется мораторий на проверки игорного бизнеса и того, который занимается финансовыми услугами и торговлей подакцизными товарами - алкоголем, сигаретами и топливом.

Возвращается и ответственность за нарушения в сфере применения кассовых аппаратов. С небольшим уточнением - если нарушения фиксируются на прифронтовых территориях или в зоне боевых действий, то штрафовать за них не будут. Исключение не касается торговли подакцизными товарами.

Также изменения в Налоговый кодекс предусматривают:

"технический долг" (возникший с 1 апреля 2022 года по 31 июля 2023 года в электронном кабинете) не учитывается при определении возможности плательщика продолжать пребывание на упрощенной системе

сохранение права добровольной уплаты единого налога и единого социального взноса (ЕСВ) для прифронтовых территорий

возможность ФОПам, которые платят единый налог без НДС, указывать названия товаров (услуг) в расчетных документах по упрощенной форме

Украина выполнила одно из требований МВФ

В марте 2023 года Украина согласовала новую программу на 15,6 млрд долларов с Международным валютным фондом (МВФ). Одним из структурных маяков, в частности, и есть возвращение довоенных налогов и проверок.

Согласно договоренностям, довоенные налоги должны были вернуть до конца июня, однако, как говорил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей после решения предоставить второй транш на 890 млн долларов, Совет директоров согласился на отсрочку.

"Мы поняли, что властям нужно дополнительное время, чтобы получить одобрение парламента... Поэтому мы ожидаем, что этот закон будет принят до конца июля", - говорил он, имея в виду отмену 2%-й ставки.

После возвращения довоенных налогов, как ожидается, ближайшими маяками должны стать электронное декларирование чиновников, восстановление функций НАПК по проверке деклараций, противодействие отмыванию денег и проверки политически значимых лиц.

На днях народный депутат Ярослав Железняк подчеркнул, что так как закон вступает в силу с 1 августа, взятые перед МВФ сроки украинская сторона выполнила. В то же время он прогнозирует возможные проблемы в вопросе с проверками.