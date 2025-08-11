Українцям у Польщі стане простіше оформити карту побиту: що зміниться

У Польщі готуються запровадити нові правила, які дозволять іноземцям подавати заяви на отримання дозволів на проживання в електронному форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на InPoland .

Нововведення передбачені в ухваленому минулого тижня Радою міністрів проєкті закону про внесення змін до Закону про іноземців та деяких інших законів.

Зміни стосуватимуться дозволів на тимчасове та постійне проживання в Польщі, а також дозволів на довгострокове проживання в ЄС. Очікується, що це допоможе обмежити зловживання з боку нечесних посередників.

У межах реформи запрацює електронна система Moduł Obsługi Spraw - MOS II, яка скоротить строки розгляду заяв, мінімізує діяльність шахраїв та покращить обмін інформацією між воєводськими управліннями та Агентством внутрішньої безпеки (ABW).

Особливо важливі зміни торкнуться громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року та перебувають під тимчасовим захистом. Вони зможуть подавати заяви на карту побиту строком на 3 роки.