Украинцам в Польше станет проще оформить карту побыту: что изменится

В Польше готовятся ввести новые правила, которые позволят иностранцам подавать заявления на получение разрешений на проживание в электронном формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на InPoland .

Нововведения предусмотрены в принятом на прошлой неделе Советом министров проекте закона о внесении изменений в Закон об иностранцах и некоторые другие законы.

Изменения будут касаться разрешений на временное и постоянное проживание в Польше, а также разрешений на долгосрочное проживание в ЕС. Ожидается, что это поможет ограничить злоупотребления со стороны нечестных посредников.

В рамках реформы заработает электронная система Moduł Obsługi Spraw - MOS II, которая сократит сроки рассмотрения заявлений, минимизирует деятельность мошенников и улучшит обмен информацией между воеводскими управлениями и Агентством внутренней безопасности (ABW).

Особенно важные изменения коснутся граждан Украины, которые прибыли в Польшу после 24 февраля 2022 года и находятся под временной защитой. Они смогут подавать заявления на карту побыта сроком на 3 года.