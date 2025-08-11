ua en ru
Украинцам в Польше станет проще оформить карту побыту: что изменится

Понедельник 11 августа 2025 13:11
Украинцам в Польше станет проще оформить карту побыту: что изменится Фото: Оформление документов для украинцев в Польше (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Польше готовятся ввести новые правила, которые позволят иностранцам подавать заявления на получение разрешений на проживание в электронном формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на InPoland.

Нововведения предусмотрены в принятом на прошлой неделе Советом министров проекте закона о внесении изменений в Закон об иностранцах и некоторые другие законы.

Изменения будут касаться разрешений на временное и постоянное проживание в Польше, а также разрешений на долгосрочное проживание в ЕС. Ожидается, что это поможет ограничить злоупотребления со стороны нечестных посредников.

В рамках реформы заработает электронная система Moduł Obsługi Spraw - MOS II, которая сократит сроки рассмотрения заявлений, минимизирует деятельность мошенников и улучшит обмен информацией между воеводскими управлениями и Агентством внутренней безопасности (ABW).

Особенно важные изменения коснутся граждан Украины, которые прибыли в Польшу после 24 февраля 2022 года и находятся под временной защитой. Они смогут подавать заявления на карту побыта сроком на 3 года.

Ранее РБК-Украина писало, что изменения в миграционном законодательстве Польши помогут сократить бюрократию, ускорят рассмотрение документов и усилят безопасность. Украинцы с временной защитой смогут получать вид на жительство сроком до 3 лет, а решение о депортации в любой стране ЕС будет действовать и в Польше.

Также мы рассказывали, что с 2026 года украинцы в Польше со статусом временной защиты смогут оформить новый трехлетний вид на жительство - карточку побыту CUKR. Она будет давать право легально жить, работать и пользоваться соцуслугами, а оформление будет происходить только онлайн через систему MOS 2.0. Получить ее смогут украинцы с действующим PESEL UKR, которые непрерывно находятся в Польше не менее года, имеют загранпаспорт и не находятся в списке нежелательных лиц.

