Спростять документи, але пришвидшать депортацію: Польща готує нововведення для українців

Четвер 07 серпня 2025 11:26
Спростять документи, але пришвидшать депортацію: Польща готує нововведення для українців
Автор: Тетяна Веремєєва

У Польщі планують змінити міграційне законодавство. Рада міністрів країни ухвалила проєкт закону, який передбачає оновлення Закону про іноземців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на InPoland.

Повідомляється, що головна мета - посилити національну безпеку та скоротити бюрократію для іноземців.

Що зміниться

Нові правила дозволять іноземцям, зокрема українцям, подавати заяви на тимчасове проживання, постійне проживання, довгострокове перебування в ЄС в електронному вигляді через нову систему MOS II. Це має обмежити зловживання з боку посередників, пришвидшити перевірку документів та скоротити терміни ухвалення рішень.

Також передбачені такі нововведення:

  • громадяни України з тимчасовим захистом зможуть подаватися на дозвіл на тимчасове перебування строком на 3 роки;
  • рішення про депортацію, ухвалене будь-якою країною ЄС, буде підставою для депортації з Польщі без додаткових рішень;
  • іноземці отримуватимуть повідомлення про зобов’язання залишити країну на email або через ePUAP, і таке повідомлення вважатиметься доставленим.

Що ще передбачає проєкт

Неповнолітніх віком від 15 років зможуть переводити до центрів охорони без необхідності утримання під вартою. Їх справи розглядатимуться судом за місцем проживання, а не за місцем утримання.

Зміни набудуть чинності після публікації в Урядовому віснику Польщі - Monitor Polski.

Раніше РБК-Україна писало, що Польща планує звернутися до Шенгенської зони з проханням скасувати безвіз для кількох країн. Йдеться про держави, чиї громадяни регулярно порушують закон у Польщі. Список країн поки не розголошують.

Також ми розповідали, що з 2026 року українці з тимчасовим захистом у Польщі зможуть оформити нову посвідку на проживання - картку CUKR. Вона надаватиме право легально жити та працювати в країні протягом 3 років. Подання заяви буде доступне лише онлайн через платформу MOS 2.0, починаючи з 1 січня 2026 року.

Польща
Новини
