Спростять документи, але пришвидшать депортацію: Польща готує нововведення для українців

У Польщі планують змінити міграційне законодавство. Рада міністрів країни ухвалила проєкт закону, який передбачає оновлення Закону про іноземців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на InPoland.

Повідомляється, що головна мета - посилити національну безпеку та скоротити бюрократію для іноземців. Що зміниться Нові правила дозволять іноземцям, зокрема українцям, подавати заяви на тимчасове проживання, постійне проживання, довгострокове перебування в ЄС в електронному вигляді через нову систему MOS II. Це має обмежити зловживання з боку посередників, пришвидшити перевірку документів та скоротити терміни ухвалення рішень. Також передбачені такі нововведення: громадяни України з тимчасовим захистом зможуть подаватися на дозвіл на тимчасове перебування строком на 3 роки;

рішення про депортацію, ухвалене будь-якою країною ЄС, буде підставою для депортації з Польщі без додаткових рішень;

іноземці отримуватимуть повідомлення про зобов’язання залишити країну на email або через ePUAP, і таке повідомлення вважатиметься доставленим. Що ще передбачає проєкт Неповнолітніх віком від 15 років зможуть переводити до центрів охорони без необхідності утримання під вартою. Їх справи розглядатимуться судом за місцем проживання, а не за місцем утримання. Зміни набудуть чинності після публікації в Урядовому віснику Польщі - Monitor Polski.