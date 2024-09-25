Українцям показали, як реве олень у шлюбний період: унікальне відео

Нещодавно лісничому Селятинського лісництва державного підприємства "Ліси України" Дмитру Юрнюку вдалося зафільмувати в гірських лісах Буковини унікальне видовище - як реве олень у шлюбний період.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДП "Ліси України" у Facebook.
Згідно з інформацією держпідприємства, шлюбний період в оленів триває з середини вересня до середини жовтня.
"Під час гону особливу осінню атмосферу в лісах доповнює гучне ревіння самців, яке добре чути саме в гірських регіонах. Таким чином тварини сигналізують про свою готовність до парування", - розповіли українцям.
Уточнюється, що в Путильскому районі Чернівецької області олені вже почали збирати свої "гареми".
В ексклюзивному відео, яке вдалось зафільмувати лісничому Дмитру Юрнюку, можна почути низький і хрипкий голос оленя. Отже, за словами спеціалістів, на кадрах - досвідчена та сильна тварина (оскільки у молодих і слабких самців звуки більш високі й чисті).
Зазначається також, що у період гону олені можуть битися.
"Іноді трапляються випадки, коли самці настільки переплітаються рогами, що не можуть розчепитися і помирають від голоду", - додали у прес-службі держпідприємства.
Насамкінець повідомляється, що зазвичай навколо оленя-переможця "збирається гарем із 7-8 самок".
"Після завершення гонного періоду стадо поступово розпадається і самки розходяться, щоб самостійно підготуватися до народження потомства навесні", - підсумували в "Лісах України".
Допис ДП "Ліси України" (скриншот: facebook.com/ForestsOfUkraine)
Останнім часом в Україні побільшало випадків, коли дикі тварини трапляються на очі людям у різних населених пунктах - від невеличких селищ до міст.
Так, нещодавно в одному з центральних районів Києва місцеві мешканці помітили лося, який спокійно прогулювався попід житловим будинком. Зоозахисники зробили тварині заспокійливу ін'єкцію та безпечно повернули її в дику природу.
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