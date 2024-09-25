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Українцям показали, як реве олень у шлюбний період: унікальне відео

Рев оленя у шлюбний період почути вдається далеко не кожному (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Нещодавно лісничому Селятинського лісництва державного підприємства "Ліси України" Дмитру Юрнюку вдалося зафільмувати в гірських лісах Буковини унікальне видовище - як реве олень у шлюбний період.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДП "Ліси України" у Facebook.

Чим цікавий шлюбний період оленя

Згідно з інформацією держпідприємства, шлюбний період в оленів триває з середини вересня до середини жовтня.

"Під час гону особливу осінню атмосферу в лісах доповнює гучне ревіння самців, яке добре чути саме в гірських регіонах. Таким чином тварини сигналізують про свою готовність до парування", - розповіли українцям.

Уточнюється, що в Путильскому районі Чернівецької області олені вже почали збирати свої "гареми".

В ексклюзивному відео, яке вдалось зафільмувати лісничому Дмитру Юрнюку, можна почути низький і хрипкий голос оленя. Отже, за словами спеціалістів, на кадрах - досвідчена та сильна тварина (оскільки у молодих і слабких самців звуки більш високі й чисті).

Зазначається також, що у період гону олені можуть битися.

"Іноді трапляються випадки, коли самці настільки переплітаються рогами, що не можуть розчепитися і помирають від голоду", - додали у прес-службі держпідприємства.

Насамкінець повідомляється, що зазвичай навколо оленя-переможця "збирається гарем із 7-8 самок".

"Після завершення гонного періоду стадо поступово розпадається і самки розходяться, щоб самостійно підготуватися до народження потомства навесні", - підсумували в "Лісах України".

Допис ДП "Ліси України" (скриншот: facebook.com/ForestsOfUkraine)

Дикі тварини в містах

Останнім часом в Україні побільшало випадків, коли дикі тварини трапляються на очі людям у різних населених пунктах - від невеличких селищ до міст.

Так, нещодавно в одному з центральних районів Києва місцеві мешканці помітили лося, який спокійно прогулювався попід житловим будинком. Зоозахисники зробили тварині заспокійливу ін'єкцію та безпечно повернули її в дику природу.

Читайте також, як у центрі Луцьку помітили хижу тварину.

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