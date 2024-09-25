Украинцам показали, как ревет олень в брачный период: уникальное видео

Чем интересен брачный период оленя

Согласно информации госпредприятия, брачный период у оленей длится с середины сентября по середину октября.

"Во время гона особую осеннюю атмосферу в лесах дополняет громкий рев самцов, который хорошо слышен именно в горных регионах. Таким образом животные сигнализируют о своей готовности к спариванию", - рассказали украинцам.

Уточняется, что в Путильском районе Черновицкой области олени уже начали собирать свои "гаремы".

В эксклюзивном видео, которое удалось заснять лесничему Дмитрию Юрнюку, можно услышать низкий и хриплый голос оленя. Это значит, по словам специалистов, что на кадрах - опытное и сильное животное (поскольку у молодых и слабых самцов звуки более высокие и чистые).

Отмечается также, что в период гона олени могут сражаться.

"Иногда бывают случаи, когда самцы настолько переплетаются рогами, что не могут расцепиться и умирают от голода", - добавили в пресс-службе госпредприятия.

В заключение сообщается, что обычно вокруг оленя-победителя "собирается гарем из 7-8 самок".

"По завершении гонного периода стадо постепенно распадается и самки расходятся, чтобы самостоятельно подготовиться к рождению потомства весной", - подытожили в "Лесах Украины".

Публикация ГП "Леса Украины" (скриншот: facebook.com/ForestsOfUkraine)