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Украинцам показали, как ревет олень в брачный период: уникальное видео

Рев оленя в брачный период услышать удается далеко не каждому (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Недавно лесничему Селятинского лесничества государственного предприятия "Леса Украины" Дмитрию Юрнюку удалось запечатлеть в горных лесах Буковины уникальное зрелище - как ревет олень в брачный период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГП "Леса Украины" в Facebook.

Чем интересен брачный период оленя

Согласно информации госпредприятия, брачный период у оленей длится с середины сентября по середину октября.

"Во время гона особую осеннюю атмосферу в лесах дополняет громкий рев самцов, который хорошо слышен именно в горных регионах. Таким образом животные сигнализируют о своей готовности к спариванию", - рассказали украинцам.

Уточняется, что в Путильском районе Черновицкой области олени уже начали собирать свои "гаремы".

В эксклюзивном видео, которое удалось заснять лесничему Дмитрию Юрнюку, можно услышать низкий и хриплый голос оленя. Это значит, по словам специалистов, что на кадрах - опытное и сильное животное (поскольку у молодых и слабых самцов звуки более высокие и чистые).

Отмечается также, что в период гона олени могут сражаться.

"Иногда бывают случаи, когда самцы настолько переплетаются рогами, что не могут расцепиться и умирают от голода", - добавили в пресс-службе госпредприятия.

В заключение сообщается, что обычно вокруг оленя-победителя "собирается гарем из 7-8 самок".

"По завершении гонного периода стадо постепенно распадается и самки расходятся, чтобы самостоятельно подготовиться к рождению потомства весной", - подытожили в "Лесах Украины".

Публикация ГП "Леса Украины" (скриншот: facebook.com/ForestsOfUkraine)

Дикие животные в городах

В последнее время в Украине увеличилось количество случаев, когда дикие животные попадаются на глаза людям в разных населенных пунктах - от небольших поселков до городов.

Так, недавно в одном из центральных районов Киева местные жители заметили лося, который спокойно прогуливался под жилым домом. Зоозащитники сделали животному успокаивающую инъекцию и вернули его в дикую природу.

Читайте также, как в центре Луцка заметили хищное животное.

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