Українцям почали виплачувати підвищені пенсії за березень

"На пенсійні виплати через АТ "Укрпошта" спрямовано 1,5 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Виплата пенсій буде здійснюватися з 4 березня згідно з графіком на визначену кожному пенсіонеру дату.

Індексація пенсій

Індексація пенсій в Україні відбудлася з 1 березня 2025 року, як це і передбачено законодавством.

Пенсійний фонд проведе перерахунок автоматично. Пенсіонерам нікуди звертатися не потрібно.

Перерахунок буде проведено з коефіцієнтом 1,115. Середній розмір пенсій українців з 1 березня зросте на 9,6% з 5 790 грн до 6 345 гривень.

Індексація відбудеться для всіх українських пенсіонерів. Мова йде про людей, які отримують пенсію за загальним пенсійним законом, також про пенсіонерів силових відомств, про військовослужбовців, про осіб з інвалідністю внаслідок війни, про осіб, які отримують чорнобильські виплати, чиновників, науковців, депутатів.