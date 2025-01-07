В уряді визначилися із розміром індексації пенсій українців цього року

Міністерство соціальної політики підготувало проєкт бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік. Індексацію планують провести з коефіцієнтом 1,10.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови уряду, розміщений на сайті ФПУ .

"Враховано проведення у 2025 році перерахунків пенсій/щомісячних страхових виплат у зв’язку проведенням з 01.03.2025 індексації пенсійних і соціальних виплат із застосуванням коефіцієнта 1,10", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

У бюджеті ПФУ на доплати, визначені постановами Кабінету міністрів України про індексацію пенсійних виплат та додаткові заходи підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення, передбачено 44,7 млрд гривень.

Доходи та видатки ПФУ

Загальний обсяг доходів у проекті бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік визначено в сумі 904,8 млрд гривень, з урахуванням залишку коштів на початок року – 910,2 млрд гривень.

Розрахунки проведено на основі звітних даних щодо чисельності отримувачів виплат і розмірів виплат із урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 361 грн), та мінімальної заробітної плати (8 000 грн).

Також враховані відомості з автоматизованих баз даних обробки пенсійної документації (електронних пенсійних справ), Основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2025-2027 роки, прогнозних надходжень ЄСВ у сумі 589,9 млрд гривень (з урахуванням додаткових надходжень ЄСВ у зв’язку зі зміною максимальної величини бази нарахування ЄСВ з 15 до 20 розмірів мінімальної заробітної плати та скасування пільг із нарахування та сплати ЄСВ для фізичних осіб - підприємців) на 2025 рік.

Загальну суму видатків у проекті бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік визначено на рівні 908,2 млрд гривень.

"Проект бюджету ПФУ на 2025 рік є збалансованим за доходами та видатками на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та пенсійне забезпечення", - йдеться в повідомленні.

Пенсії у 2025 році

Нагадаємо, Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій за січень 2025 року. Однак з 1 січня підвищення пенсій не буде, оскільки у держбюджеті на 2025 рік соціальні видатки заморожені. Це стосується як мінімальної пенсії, так мінімальної зарплати, від якої залежать пенсії окремих категорій.

Підвищення пенсій очікується з 1 березня, коли проведуть планову індексацію. Пенсія індексується на коефіцієнт, який враховує 50% зростання середньої зарплати за останні три роки 50% інфляції за попередній рік.