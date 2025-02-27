Звідки кошти на індексацію та на скільки зросте пенсія з 1 березня: пояснення уряду

Середній розмір пенсій українців з 1 березня зросте на 9,6% з 5 790 грн до 6 345 гривень. Кошти на індексацію надійдуть з солідарної пенсійної системи та з державного бюджету.

Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву під час телемарафону.

"Ми підвищуємо пенсії для всіх українських пенсіонерів. Мова йде про людей, які отримують пенсію за загальним пенсійним законом, також про пенсіонерів силових відомств, про військовослужбовців, про осіб з інвалідністю внаслідок війни, про осіб, які отримують чорнобильські. Разом сукупно це понад 10 млн пенсіонерів. Для всіх них ми застосовуємо однакові правила для підвищення пенсі", - сказала вона.

За очікуваннями Мінсоцполітики, в результаті цього підвищення середній розмір пенсії зросте на 9,6% з 5790 грн до 6345 гривень. "Але, звичайно, коли Пенсійний фонд проведе вже фактично перерахунок, ми будемо бачити реальну цифру, якою вона буде. Зараз це математичний прогноз", - пояснила Марчак.

За її словами, кошти на індексацію вже є в бюджеті Пенсійного фонду.

"Потрібно розуміти, що у нас пенсії виплачуються з двох джерел. По-перше, основне джерело - це кошти страхові кошти, це єдиний соціальний внесок, який сьогодні сплачують кожна застрахована особа. І за рахунок цих коштів у нас сплачуються всі звичайні пенсії", - сказала вона.

"Крім того, є кошти державного бюджету - 239 млрд гривень, які витрачаються на два основних напрямки, по-перше, це доплата різних дотяжок надбавок для мінімальних пенсій. "І друга половина - це навіть трохи більше - це виплата оплати так званих спеціальних пенсій", - розповіла заступниця міністра.

"Так от, в рамках індексації підвищення буде фінансуватися як за рахунок страхових коштів, які ми всі з вами як платники внесків сплачуємо, так і за рахунок коштів державного бюджету. Кошти передбачено, наш прогноз говорить про те, що коштів достатньо для фінансування індексації і для страхових коштів і для тих пенсій, які сплачується за рахунок коштів державного бюджету", - додала вона.