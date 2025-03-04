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Украинцам начали выплачивать повышенные пенсии за март

Фото: повышенные пенсии начали выплачивать в марте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины 3 марта начал финансирование выплат за март 2025 года. Пенсии будут повышены через индексацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

"На пенсионные выплаты через АО "Укрпочта" направлено 1,5 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Выплата пенсий будет проводится с 4 марта согласно графику на определенную каждому пенсионеру дату.

Индексация пенсий

Индексация пенсий в Украине прошла с 1 марта 2025 года, как это и предусмотрено законодательством.

Пенсионный фонд проведет перерасчет автоматически. Пенсионерам никуда обращаться не нужно.

Перерасчет будет проведен с коэффициентом 1,115. Средний размер пенсий украинцев с 1 марта вырастет на 9,6% с 5 790 грн до 6 345 гривен.

Индексация проййдет для всех украинских пенсионеров. Речь идет о людях, которые получают пенсию по общему пенсионному закону, также о пенсионерах силовых ведомств, о военнослужащих, о лицах с инвалидностью вследствие войны, о лицах, которые получают чернобыльские выплаты, чиновниках, ученых, депутатах.

 

 

Средства на индексацию поступят из солидарной пенсионной системы и из государственного бюджета. В проекте бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год предусмотрено 44,7 млрд гривен на доплаты, определенные постановлениями Кабинета министров об индексации пенсионных выплат и дополнительные меры повышения уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения.

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